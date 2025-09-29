Santiago del Moro se llevó el Martín Fierro de Oro

Luego de la bienvenida formar, el conductor del evento le dio paso a Luis Ventura, presidente de APTRA, que en su discurso agradeció a los presentes y brindó por un año con ficción en la televisión.

El primer rubro de la noche fue mejor Panelista, y el ganador fue David Kavlin, por "Todas las Tardes" en El Nueve, que superó a Luis Bremer ("A La Tarde" en América TV), Diego García Sáez ("Todas Las Tardes" en El Nueve) y Pía Shaw ("A La Barbarossa" por Telefe).

image

"Planeta 9" conducido por Edith Hermida y Maia Chacra en El Nueve resultó ganador como el mejor programa Musical, superando a "La Peña De Morfi" con Lizy Tagliani y Diego Leuco por Telefe y a "Pasión De Sábado" con Marcela Baños por América TV.

image

En el rubro Mejor Aviso Publicitario, el Martín Fierro fue para "Contexto Argentino", creado por la Agencia Gut para la empresa Mercado Libre, que superó a "Felicitá" para Preferido Molinos Río De La Plata realizado por la agencia La América, "Historias Argentinas", para Renault de la agencia Publicis y "Ver Netflix" para Netflix creado por la agencia Isla.

image

El premio en la categoría Mejor Cronista / Movilero fue para Oliver Quiroz de "A La Tarde" el programa vespertino de América TV, que par alos periodistas de APTRA le ganó la pulseada a Roberto Funes Ugarte ("A La Barbarossa" – Telefe), Cecilia Insinga ("Arriba Argentinos Y Mediodía Noticias – El Trece) y Daniel Roggiano ("El Noticiero De La Gente" - Telefe)

image

"El Noticiero De La Gente" con la conducción de Germán Paoloski y Milva Castellini por Telefe, se quedó con el Martín Fierro al Mejor Noticiero Diurno, ganándole a "Arriba Argentinos" (El Trece) con Nacho Otero y Valeria Sampedro y a "Telenueve Al Mediodía" (El Nueve) con Daniel Navarro, Esteban Mirol y Marisa Andino.

image

Por el rubro Mejor Programa de Viajes/Turismo, el ganador resultó "Resto Del Mundo" el ciclo que conduce Fede Bal por El Trece que superó a "Iván De Viaje" con Iván De Pineda por Telefe y a "Tenés Que Ir" con Hernán Lirio por El Nueve.

image

El Mejor Actor de Reparto para APTRA fue Marco Antonio Caponi, por su labor en "Iosi, El Espía Arrepentido" en El Trece, que superó a sus compañeros de terna Alejandro Awada, también por "Iosi, El Espía Arrepentido" y Rafael Ferro, por "Margarita" en Telefe.

image

"Copa América" con Juan Pablo Varsky y Pablo Giralt por Telefe se llevó el Martín Fierro al Mejor Programa, superando a "Carburando" (El Trece), "Conmebol Libertadores" (Telefe), "Copa América" (Telefe) y "Juegos Olímpicos París 2024" (Televisión Pública).

El primer gran momento de la noche de los Martín Fierro fue la entrega del premio a la Leyenda de la Televisión a Mirtha Legrand, que recibió el premio del propio presidente de APTRA, Luis Ventura.

Mirtha

En el rubro Gastronomía, el Premio Martín Fierro fue para "Qué Mañana!" por El Nueve, que conducía Mariano Peluffo -y actualmente hace Julián Weich-, superando en su terna a "Ariel En Su Salsa" por Telefe con Ariel Rodríguez Palacios y "Comer Para Creer" por América TV con la conducción de Lourdes Sánchez.

image

Como mejor Branded Content, el Martín Fierro fue para "El Gran Bartender" conducido por Diego Poggi en Telefe (de Gancia), que superó en su terna a "Historias De Estación" con Lele Cristóbal por Telefe (de Axión) y "Que Nadie Se Quede Afuera" (Citroën C3 - telefe)

image

Como Mejor Actriz de Reparto el Martín Fierro fue para Julia Calvo por su labor "Margarita" por Telefe, que superó a Romina Gaetani, por "Buenos Chicos" en El Trece y a Verónica Llinás por "El Fin Del Amor" en El Trece.

CALVO

El premio al Mejor Programa de Interés General se lo llevó Susana Giménez para Telefe, que superó a "La Noche De Mirtha" en El Trece con Mirtha Legrand y a "Nara Que Ver" en El Nueve con la conducción de Nara Ferragut.

SUSANA

En el rubro reality, el Martín Fierro fue para la producción de Telefe "Gran Hermano 2024" que con la conducción de Santiago Del Moro superó al "Cantando 2024" de Florencia Peña por América TV y "Survivor, Expedición Robinson" por Telefe con la conducción de Alejandro “Marley” Wiebe.

GH

Para los periodistas socios de APTRA, la Mejor Actriz Protagonista de Ficción resultó Isabel Macedo por su labor en "Margarita" en Telefe, superando a sus compañeras de rubro Natalia Oreiro por "Santa Evita" e "Iosi, El Espía Arrepentido" en El Trece y Carla Peterson por "Terapia Alternativa" en El Trece.

MACEDO

Rodolfo Barili de Telefe Noticias se llevó el Martín Fierro a Mejor Labor Periodística Masculina, superando a los otros ternados: Nelson Castro de Telenoche en El Trece y Claudio Rígoli de Telenueve Central en El Nueve.

Barili

Como Mejor Jurado, los ganadores del premio fueron Maru Botana, Christophe Krywonis y Damián Betular por su labor en "Bake Off Famosos" por Telefe, superando a Nacha Guevara, Flavio Mendoza, Milett Figueroa y Marcelo Polino del "Cantando 2024" en América TV y Dolli Irigoyen, Christian Petersen y Ximena Sáenz de "El Gran Premio De La Cocina" en El Trece.

image

En el rubro Mejor Magazine, la estatuilla fue para "DDM - Diario de Mariana" con la conducción de Mariana Fabbiani por América TV, superando a "A La Barbarossa" con Georgina Barbarossa y "Cortá Por Lozano" con Verónica Lozano -ambos por Telefe- y a "Mañanísima" con Carmen Barbieri por El Trece.

En el rubro Revelación, la ganadora resultó Lola Abraldes con su personaje de "Daisy", que superó a sus compañero de elenco, Mora Bianchi "Margarita" y Ramiro Spangenberg “Merlín” todos de la ficción "Margarita" de Telefe.

LOLA

El premio al Mejor Director de No Ficción fue para Lucas Arecco por su tarea en "LAM" y el "Cantando 2024"en América TV, que superó a sus pares Fernando Emiliozzi de "Bake Off Famosos" (Telefe), Ramiro Vicente (Telefe Noticias) y Sergio Zaraza por "Survivor, Expedición Robinson" (Telefe).

image

Sebastián Borensztein, Natacha Caravia, Andrés Gelós y Daniel Burman por "Iosi, El Espía Arrepentido" de El Trece, se quedaron con el Martín Fierro al Mejor Autor/Guionista de la Televisión, superando a Leandro Calderone y Cris Morena por "Margarita" de Telefe y Mariano Cohn, Gastón Duprat, Leonardo Di Cesare, Alejandro Angelini y Otros por "El Encargado" de El Trece.

En el rubro Labor Humorística, el premio Martín Fierro se lo llevó Peto Menahem por su labor en "La Noche Perfecta" de El Trece, compartiendo terna con Marcos "Bicho" Gómez de "Zona Mixta Mañana"en la Televisión Pública y Nazareno Mottola por "La Peña De Morfi" y "Susana Giménez"de Telefe.

image

En el concurrido rubro de Labor en Conducción Femenina la ganadora resultó Susana Giménez por el ciclo que lleva su nombre en Telefe, y supero a Pamela David ("Desayuno Americano" – América TV), Verónica Lozano ("Cortá Por Lozano" – Telefe), Wanda Nara ("Bake Off Famosos" – Telefe) y Juana Viale ("Almorzando con Juana" – El Trece).

SUSUSU

"Pasó En América" el programa conducido por Sabrina Rojas y Augusto Tartúfoli en América TV fue el ganador del Martín Fierro a Mejor ciclo Humorístico/De Actualidad, superando a "Bendita" de “Beto” Casella en El Nueve y "A la Tarde" con Karina Mazzocco en América TV.

Como Mejor Programa Periodístico, el gran ganador fue "LAM" el ciclo de espectáculos conducido por Ángel de Brito, que superó a "GPS" de Rolando Graña y "A La Tarde" de Karina Mazzocco, todos de América TV.

lam

En el rubro Labor Periodística Femenina la ganadora resultó Romina Manguel por su programa "Opinión Pública" en El Nueve y como Mejor Actor Protagonista De Ficción, Gabriel Goity se llevó el Martin Fierro por su labor en "El Encargado" la miniserie emitida por El Trece.

Como Mejor Big Show de la televisión argentina, el ganador de la terna fue "Bake Off Famosos" con la conducción de Wanda Nara por Telefe, que supero a "La Noche Perfecta" con Sebastián Wainraich en El Trece y a "Noche al Dente" con Fernando Dente por América TV.

BOFF

En el numeroso rubro de Labor en Conducción Masculina, Santiago del Moro se llevó el Martin Fierro por su labor en "Gran Hermano" por Telefe, superando a Darío Barassi por "Ahora Caigo" en El Trece, Iván De Pineda por "Escape Perfecto" e "Iván De Viaje" en Telefe y Guido Kaczka por "Los 8 Escalones" en El Trece.

elMoro

Como Programa De Servicios, el premio fue para "ADN Buena Salud" que conducen Milton Dan y Mariana Kersz por la Televisión Pública, mientras que el Martin Fierro al ciclo Cultural/Educativo fue para "Argentina de Película" que conduce Teté Coustárot por América TV. La Mejor Producción Integral para APTRA correspondió a "Telenueve Central", el informativo conducido por Claudio Rígoli en El Nueve.

En el cierre de la ceremonia de los Martín Fierro, el gran ganador de la noche, el beneficiado con el premio de Oro, resultó Santiago del Moro, justamente el conductor del evento.

Embed

Ganadores por canal

Telefe 15 premios / 44 nominaciones

15 premios / 44 nominaciones El Trece 8 premios / 32 nominaciones

8 premios / 32 nominaciones América 6 premios / 19 nominaciones

6 premios / 19 nominaciones El Nueve 5 premios / 13 nominaciones

5 premios / 13 nominaciones TV Pública 1 premio / 3 nominaciones

1 premio / 3 nominaciones NET TV 2 nominaciones

