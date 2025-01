¿Es posible vivir en plena abundancia? Los tips para realmente lograrlo / Por Romina Atencio

-Sil, ante todo debo preguntarte cómo llegaste al método que transforma a todas las personas que lo siguen al pie de la letra, en personas exitosas, como exitosas me refiero a que van por sus metas y las cumplen...

-Toda mi vida estuve buscando la mecánica de la vida. Me di cuenta de muy chiquita que esta vida es una existencia en el mar de la vida eterna. Di con el modelo budista a los 17 años, pero vivía mi Karma. En un año me dejó mi novio con todo comprado para casarme por mi mejor amiga, me echaron del trabajo, mis padres cayeron en bancarrota y a los 19 tuve que salir a trabajar para pagar la deuda de mi padre y salvar la casa. Mientras transitaba ese desastre, me di cuenta de que ese formato de vida estaba errado. Tenía que haber una solución al problema diario. Algo tenía que haber. Conocí la Metafísica a los 23 y leí a los grandes maestros espirituales. Tuve una experiencia con Jesús siendo budista. En el 2010 me desperté gracias a una amiga. Comprendí que la vida es una ilusión. Que hay que salir del programa (Como la película Matrix, que es un documental de la realidad). Me volqué a la cuántica. Estudié con los más grandes y, el 11 de enero del 2021, caminando por un camino florido luego de un gran incendio, cerca de Capilla del Monte, de repente comprendí todo. Fue una epifanía, algo sobrenatural, donde percibí la realidad de la vida. Inmediatamente algo me dijo que tenía que enseñar lo que ya sabía porque no había tiempo, y acepté el reto. Comencé armando el método con tres amigas queridas, que eran una periodista, una empleada en un laboratorio y una docente. Las tres al final de la experiencia se transformaron, expandieron sus vidas, encontraron su propósito, y yo el mío, que es ayudar a las personas a encontrar su camino y salirse del Karma de sufrimiento continuo, lleno de malas noticias, asuntos tóxicos y pérdidas.

-¿Qué es lo que la persona común no sabe? ¿Qué es exactamente lo que descubriste?

-Que lo que ves es pasado y por consiguiente, nada es tuyo. Y que la costumbre de sufrir, sentirse víctima, discutir, querer controlar al otro, es un rulo eterno que te estanca y no te deja ver LA VERDAD que es invisible a los ojos, (pero se puede estudiar).

-O sea, ¿vos decís que la realidad entonces no se forma frente a lo que vemos, sino en otro lado que se llama campo cuántico?

-Exacto, la realidad se forma en un campo de energía e información que se llama campo cuántico. A su vez el ser humano es un compendio de 7 cuerpos cuánticos. Si estudiás todo, entendés la mecánica de la vida, y entonces te posicionás en otro lado para el diario vivir. QUE ES LO MAS IMPORTANTE. Cambiás tu punto de vista que siempre era el mismo. Empezás a ver el mundo de posibilidades. Y empezás a pescar lo que realmente querés y lo atraés a este mundo material.

-Dame un ejemplo...

-Las repeticiones. Cuando suceden es que no estás viendo algo importante. Cuando lo ves se corta la repetición. O por ejemplo, dejan de fumar, de tomar, de pelearse con la gente, arreglan su vida, todo se ordena. Es que para poder manifestar primero tenés que ORDENARTE Y VIBRAR EN COHERENCIA.

-Ah, pero eso es imposible...

-Es posible con un Mentor que te guíe, sólo no se puede porque caés en la programación antigua con la que se formó tu personalidad. Alguien te tiene que mostrar el otro mundo, y ahí es dónde aparezco como Mentora. Ayudo uno por uno a las personas que se anotan en la experiencia anual.

-¿O sea que al final todos vibran en coherencia y ya manifiestan?

-Digamos que la mayoría. Superan el pánico, el abuso, la depresión, las ganas de morirse, algunas enfermedades... adelgazan, en fin. Se transforman según lo que logran darse cuenta qué es lo que quieren y adónde quieren apuntar. Eso lo trabajamos mucho. Vamos haciendo cambios en la configuración del Ser. Se desprograman las creencias que son pensamientos repetitivos, generalmente implantados por los otros. Y el 99% limitantes: No tengo, no llego, no me alcanza, no voy a poder, no es para mi, no me tocó, etc. El diálogo interno ES SIEMPRE “NO”.

-¿Qué se logra al final de los 10 meses asistido por vos?

-Al final de la experiencia se entiende la mecánica de tu vida y el Universo y entonces cambiás de reacción ante un shock emocional, ya no te sentís vencido sino vencedor. Llegan muchas personas abusadas, en pánico, medicadas por depresión, etc., que ya han pasado años buscando sanar y que nunca habían descubierto la causa de sus males. Descubrimos la causa y se sana el efecto. íEs muy sencillo!

-¿Cómo hacés si llega una persona muy mal, como por ejemplo, enferma, con pérdidas emocionales, económicas, con miedo y pánico todo junto?

-Ofrezco sesiones individuales y packs de entrevistas. Trabajamos solos, uno por uno los temas, hasta salir de todos. Todos los problemas tienen una causa, eso lo aprendí con los budistas ya que la filosofía está basada en causa y efecto.

-¿Y de la metafísica qué nos podés contar?

-La metafísica es la primera filosofía. Aristóteles la halagó. Fue el primer principio que existió en la Humanidad de que todo se crea en lo intangible. “Lo esencial es invisible a los ojos”, como dice El Principito en boca de Antoine de Saint-Exupéry. La Metafísica es la ciencia de lo ilimitado.

-¿Y la cuántica? ¿Qué aporta al método?

-La Física Cuántica llegó a principios del siglo XX con Planck y Einstein a confirmar la Metafísica: que el hecho más importante de nuestro mundo físico, es que el sustento que lo crea, es invisible e inmaterial. Esta frase es de David Deustch, Físico de la Oxford University. La Física Cuántica demostró 5 principios, trabajo con todos pero los más importantes son que el observador modifica lo observado, el entrelazamiento cuántico y que todo es energía, no materia. La materia es energía colapsada desde el campo cuántico. íUNA MARAVILLA! El futuro que es AHORA es todo cuántico. La cuántica es la evolución per se.

-O sea que tanto el dinero, como una enfermedad, o un amor, o un hijo, se crea en el campo cuántico y no en el cuerpo o en el planeta Tierra.

-Exactamente, lo que ves ya fue manifestado, con un pensamiento, una intención, y una sensación. Ahí aparecen las Neurociencias. El futuro de la humanidad será estudiar estos fenómenos y practicar herramientas de creación para vibrar alto y manifestar todo lo que desees. Así de fácil.

-Contanos cuales son los 5 pasos para sintonizar abundancia.

-1) Switchear los pensamientos negativos en positivos. 2) estudiar y trabajar las 3 mentes: consciente, subconsciente y supraconsciente. 3) Sociabilizar con personas abundantes y alejarse de nihilistas que nos llenan de pensamientos limitantes. 4) reconocer nuestras limitaciones y cambiarlas por proyectos plausibles. 5) buscar un mentor que te ayude a descubrir el secreto del campo donde habita la Abundancia.

