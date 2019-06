Especialistas dudan que el dólar se mantenga hasta octubre

Así lo indicaron los especialistas Gabriel Caamaño y Diego Martínez Burzaco. El dólar siguió a la baja y cerró a $44,07, mientras en la semana acumuló una caída de $1,09, ante una oferta en aumento y un nuevo recorte en las tasas de interés.

Caamaño, economista jefe de la consultora Ledesma, señaló que el retroceso se debió a "la baja de la incertidumbre por las candidaturas a nivel local, definiéndose así el partido electoral".

Agregó que "no estaba claro quien se alistaría con quien, y la definición de las candidaturas termino ordenando la situación". "También incide que por el lado externo las decisiones de los bancos centrales de Estados Unidos y Europa hacen prever una situación global más favorable, con tasas bajas más que las actuales, y por un tiempo más prolongado", explicó.

El economista agregó que "esas dos cosas juntas hicieron que la situación mejorara, provocando la baja del riesgo país, de las tasas y descomprimió al dolar".

Opinó que el Banco Central de la República Argentina "no viene interviniendo y eso ayudó a controlar desde abril estas presiones e incertidumbre en el mercado de cambios y logró que la situación no pasara a mayores y actualmente no está jugando a vendedor sino como comprador para que la divisa no siga bajando".

Caamaño opinó que "hay que pasar agosto, que no necesariamente va a ser turbulento, y según sea el resultado de la primarias va a influir en uno u otro sentido". Por su parte, Diego Martínez Burzaco, director de MB Inversiones, señaló que "en este mes y medio de tranquilidad cambiaria, influyó el cambio de política monetaria del Banco Central, luego de la autorización del FMI para actuar discrecionalmente para fijar el tipo de cambio".

Agregó también que "en el mundo desarrollado cambió el rumbo de las tasas a la baja y probablemente en Europa y Estados unidos empiece un recorte y eso hace que los capitales vayan a los mercados emergentes y favorece a las monedas locales".

"No sólo el peso se fortaleció sino también el Real en Brasil por esa afluencia de capitales", explicó.

El economista dijo que "el condimento político también ayudó y la jugada del gobierno de incorporar a Miguel Angel Pichetto, que incremento las chances de (Mauricio) Macri y sirvió para arrimar tranquilidad".

"La mejora de la posición de la fórmula de Cambiemos ayudó a que se calmen los ánimos, y logremos este veranito financiero para los papeles argentinos", indicó.

El director de MB Inversiones dijo que "habrá que ver si se mantiene en julio y dependerá de si las encuestas sean más favorables al gobierno".