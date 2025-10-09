Avión de Aerolíneas Argentina debe abortar despegue por falla en un motor

Los pasajeros, aunque sorprendidos, desembarcaron sin necesidad de activar protocolos de emergencia. La aerolínea aclaró que este tipo de procedimientos forma parte de los entrenamientos de seguridad que se realizan regularmente cada seis meses.

avion

El incidente incluyó un fogonazo visible desde la cabina, registrado en video por un pasajero. La compañía señaló que no implicó riesgo para el vuelo. Como medida preventiva, el aeropuerto cerró temporalmente para inspeccionar la pista y asegurarse de que no quedaran restos del motor.

El vuelo original, previsto para las 7:25, fue reprogramado para las 11:30, luego de que Aerolíneas Argentinas enviara otra aeronave. La revisión de la pista concluyó sin inconvenientes y las operaciones se normalizaron.

Seguridad ante todo

La aerolínea destacó que el incidente se manejó según estándares internacionales de seguridad operacional. La causa exacta será investigada por el fabricante y técnicos especializados.

Aunque generó miedo entre los pasajeros, el hecho muestra cómo la aviación comercial puede enfrentar emergencias técnicas sin poner en riesgo a los viajeros.