Avión de Aerolíneas Argentina debe abortar despegue por falla en un motor

Un Boeing 737 de Aerolíneas Argentinas abortó su despegue en Trelew tras una falla técnica en uno de sus motores. No hubo heridos y el aeropuerto reabrió tras cuatro horas.
Un vuelo de Aerolíneas Argentinas, con destino al Aeroparque Jorge Newbery, tuvo que interrumpir su despegue este jueves en el Aeropuerto de Trelew. Durante la maniobra inicial, la tripulación detectó una falla en el motor número 1 y decidió abortar la carrera de despegue, regresando a la posición de embarque con el segundo motor.
Los pasajeros, aunque sorprendidos, desembarcaron sin necesidad de activar protocolos de emergencia. La aerolínea aclaró que este tipo de procedimientos forma parte de los entrenamientos de seguridad que se realizan regularmente cada seis meses.
El incidente incluyó un fogonazo visible desde la cabina, registrado en video por un pasajero. La compañía señaló que no implicó riesgo para el vuelo. Como medida preventiva, el aeropuerto cerró temporalmente para inspeccionar la pista y asegurarse de que no quedaran restos del motor.
El vuelo original, previsto para las 7:25, fue reprogramado para las 11:30, luego de que Aerolíneas Argentinas enviara otra aeronave. La revisión de la pista concluyó sin inconvenientes y las operaciones se normalizaron.
La aerolínea destacó que el incidente se manejó según estándares internacionales de seguridad operacional. La causa exacta será investigada por el fabricante y técnicos especializados.
Aunque generó miedo entre los pasajeros, el hecho muestra cómo la aviación comercial puede enfrentar emergencias técnicas sin poner en riesgo a los viajeros.
