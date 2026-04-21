Falleció José Mastellone, el último del linaje fundador de La Serenísima

Hijo menor de Antonino Mastellone y Teresa Aiello, era el último de los hermanos que quedaba con vida. El hombre, que además era un apasionado por los caballos de carrera, era apodado de forma cariñosa como “el último lechero” y aún asistía de forma diaria a trabajar a la fábrica.
A pocos días de haberse confirmado la venta definitiva de las restantes acciones de Mastellone Hermanos a Bagley Argentina, se conoció la noticia del fallecimiento de José Mastellone, el hijo menor de los fundadores de la empresa, Antonino Mastellone y Teresa Aiello.
Hijo menor de Antonino Mastellone y Teresa Aiello, era el último de los hermanos que quedaba con vida. Según consignaron medios locales de General Rodríguez —en donde está ubicado el Complejo Industrial Pascual Mastellone—, el hombre era apodado de forma cariñosa como “el último lechero” y aún asistía de forma diaria a trabajar a la fábrica.
Su partida conmovió profundamente a los trabajadores y allegados. Como lo despidió emotivamente alguien que lo conoció muy bien desde adentro de la compañía: "Esperó la última firma y se fue".
Quienes estuvieron cerca suyo destacan la inmensa suerte de haber podido trabajar a su lado, resumiendo su enorme legado tanto profesional como personal con una frase que marca su despedida definitiva: "Dicen que un hombre es de éxito cuando estar cerca de él es una bendición. José Mastellone fuiste, sin dudas, un hombre de éxito".
Su velatorio comenzó este martes a las 9 y se extenderá hasta las 12 en la localidad bonaerense. Una vez finalizado el velatorio, el cortejo realizará un “paso simbólico” por las instalaciones de la empresa para que los trabajadores puedan despedirlo antes de dirigirse hacia el cementerio.
José era un apasionado del turf y criador caballos de carrera. Fundó el stud "S. de B." y, bajo sus sedas, compitieron caballos destacados como Cafrune, El Moisés, Balompié y For The Top, dejando una marca significativa en la hípica argentina.
El stud obtuvo victorias importantes, incluyendo la Copa de Oro con Babor, y la Polla y el Nacional con El Moisés. Asimismo, trabajó con entrenadores de primer nivel como Carlos Daniel Etchechoury y Gustavo Scarpello, y solía tener caballos criados en prestigiosos haras como El Paraíso y La Biznaga.
Como dato de color, Mastellone se inspiró en la historia del legendario caballo estadounidense Seabiscuit (popularizada por la película de 2003) y, tras pedir un permiso especial, adoptó sus colores para sus propios caballos de carrera.
Desde hace más de 15 años, los caballos de José Mastellone compiten con la chaquetilla roja y blanca con un símbolo en el centro, réplica exacta de la que identificaba a Seabiscuit.
La multinacional francesa Danone y la argentina Arcor alcanzaron un principio de acuerdo con la familia Mastellone y el fondo Dallpoint para adquirir el paquete accionario que aún no controlaban en Mastellone Hnos., la empresa dueña de La Serenísima.
La operación incluye el traspaso del 51% de La Serenísima que tenían los Mastellone y Dallpoint a manos de Bagley Latinoamérica, la sociedad de Arcor y Danone, que pasará a controlar el 100% de la mayor compañía láctea de la Argentina.
El proceso se había iniciado formalmente en abril de 2025, cuando Arcor y Danone —socios en Bagley Latinoamérica— comunicaron su decisión de ejercer la opción de compra para quedarse con el control total de Mastellone. Del lado vendedor, tanto la familia fundadora como el fondo Dallpoint ya habían manifestado su voluntad de salir del negocio.
Detrás de la operación hay un objetivo estratégico: tanto Arcor como Danone buscan consolidar todos los negocios vinculados a la marca La Serenísima en una única compañía, integrando las operaciones que hoy están divididas. Por un lado, Mastellone Hnos. concentra la producción de leche, quesos y manteca; por el otro, Danone Argentina maneja categorías como yogures, postres y productos refrigerados, muchos de ellos también bajo la marca La Serenísima en un esquema de marca compartida.
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