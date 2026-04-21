Falleció José Mastellone, el último del linaje fundador de La Serenísima

Su velatorio comenzó este martes a las 9 y se extenderá hasta las 12 en la localidad bonaerense. Una vez finalizado el velatorio, el cortejo realizará un “paso simbólico” por las instalaciones de la empresa para que los trabajadores puedan despedirlo antes de dirigirse hacia el cementerio.

Un apasionado del Turf

José era un apasionado del turf y criador caballos de carrera. Fundó el stud "S. de B." y, bajo sus sedas, compitieron caballos destacados como Cafrune, El Moisés, Balompié y For The Top, dejando una marca significativa en la hípica argentina.

El stud obtuvo victorias importantes, incluyendo la Copa de Oro con Babor, y la Polla y el Nacional con El Moisés. Asimismo, trabajó con entrenadores de primer nivel como Carlos Daniel Etchechoury y Gustavo Scarpello, y solía tener caballos criados en prestigiosos haras como El Paraíso y La Biznaga.

Como dato de color, Mastellone se inspiró en la historia del legendario caballo estadounidense Seabiscuit (popularizada por la película de 2003) y, tras pedir un permiso especial, adoptó sus colores para sus propios caballos de carrera.

seabiscuit Mastellone se inspiró para la chaquetilla de su stud en Seabiscuit, uno de los caballos pura sangre más influyentes de la historia deportiva de Estados Unidos, que fue llevado al cine en 2003.

Desde hace más de 15 años, los caballos de José Mastellone compiten con la chaquetilla roja y blanca con un símbolo en el centro, réplica exacta de la que identificaba a Seabiscuit.

mastellone caballos El caballo El Moisés, del stud S. de B. de José Mastellone, ganó el Gran Premio Nacional de 2014.

La venta de La Serenísima

La multinacional francesa Danone y la argentina Arcor alcanzaron un principio de acuerdo con la familia Mastellone y el fondo Dallpoint para adquirir el paquete accionario que aún no controlaban en Mastellone Hnos., la empresa dueña de La Serenísima.

La operación incluye el traspaso del 51% de La Serenísima que tenían los Mastellone y Dallpoint a manos de Bagley Latinoamérica, la sociedad de Arcor y Danone, que pasará a controlar el 100% de la mayor compañía láctea de la Argentina.

El proceso se había iniciado formalmente en abril de 2025, cuando Arcor y Danone —socios en Bagley Latinoamérica— comunicaron su decisión de ejercer la opción de compra para quedarse con el control total de Mastellone. Del lado vendedor, tanto la familia fundadora como el fondo Dallpoint ya habían manifestado su voluntad de salir del negocio.

Detrás de la operación hay un objetivo estratégico: tanto Arcor como Danone buscan consolidar todos los negocios vinculados a la marca La Serenísima en una única compañía, integrando las operaciones que hoy están divididas. Por un lado, Mastellone Hnos. concentra la producción de leche, quesos y manteca; por el otro, Danone Argentina maneja categorías como yogures, postres y productos refrigerados, muchos de ellos también bajo la marca La Serenísima en un esquema de marca compartida.