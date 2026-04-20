Ciclogénesis en el AMBA: vuelven las lluvias y baja fuerte la temperatura

Durante el cierre del lunes, la probabilidad de precipitaciones irá en aumento y podría alcanzar hasta un 70% hacia la noche. La jornada comenzó con alta humedad y vientos del este entre 23 y 31 km/h, lo que favorece la formación de nubosidad. La temperatura se mantendrá templada, con una mínima cercana a los 19°C y una máxima de 23°C, aunque la sensación térmica podría variar por el viento persistente.