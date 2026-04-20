Ciclogénesis en el AMBA: vuelven las lluvias y baja fuerte la temperatura

El fenómeno impactará desde este lunes por la noche con tormentas y dará paso a varios días más frescos, según el pronóstico oficial del SMN vigente.
El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) enfrentará una nueva ciclogénesis, la tercera en pocas semanas, que traerá lluvias y un marcado descenso térmico en las próximas horas. El fenómeno se extenderá durante el martes con condiciones inestables y cielo cubierto. El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa un cambio claro en el tiempo, con mayor humedad, viento y menor temperatura en comparación con los días previos.
Durante el cierre del lunes, la probabilidad de precipitaciones irá en aumento y podría alcanzar hasta un 70% hacia la noche. La jornada comenzó con alta humedad y vientos del este entre 23 y 31 km/h, lo que favorece la formación de nubosidad. La temperatura se mantendrá templada, con una mínima cercana a los 19°C y una máxima de 23°C, aunque la sensación térmica podría variar por el viento persistente.
El martes será el día más inestable, con lluvias más frecuentes desde la madrugada y probabilidades que oscilarán entre el 40% y el 70%. El cielo permanecerá mayormente cubierto durante toda la jornada, con escaso ingreso de sol. Las temperaturas no mostrarán grandes cambios, pero el ambiente se sentirá más húmedo y fresco por la rotación del viento hacia el sudeste.
A partir del miércoles se producirá un quiebre en las condiciones meteorológicas. Las lluvias desaparecerán y el cielo comenzará a despejarse parcialmente, aunque llegará el descenso térmico más marcado. La mínima caerá hasta los 12°C y la máxima rondará los 21°C, con una sensación térmica más baja durante las primeras horas del día debido al ingreso de aire frío.
Hacia el cierre de la semana se consolidará un escenario más estable. Entre jueves y sábado se mantendrán temperaturas moderadas, con mínimas entre 13°C y 15°C y máximas cercanas a los 23°C. El aire más seco y la circulación de viento del sur limitarán el repunte térmico, dejando jornadas frescas, con menor humedad y sin lluvias en el AMBA.
comentar