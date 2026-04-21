Estudiantes de la UBA ganaron el máximo premio en una competencia de la ONU

El equipo fue distinguido como “Delegación Destacada” en el National Model United Nations, el certamen universitario más importante del mundo en simulación diplomática.
Un equipo de nueve estudiantes de la Universidad de Buenos Aires (UBA) obtuvo el premio a la “Delegación Destacada” (Outstanding Delegation Award) en el National Model United Nations (NMUN), la competencia interuniversitaria más prestigiosa a nivel global en simulación diplomática de Naciones Unidas.
El reconocimiento, el más importante del certamen, se suma a otras cinco distinciones logradas por el equipo durante la edición 2026, realizada en Nueva York. Entre ellas se destacan un premio otorgado por los propios participantes (Peers Award) en la Conferencia de Revisión del Tratado de No Proliferación Nuclear, y cuatro premios a documentos de posición en distintos órganos, como la Asamblea General y la Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.
En esta edición, la delegación de la UBA representó a la República Árabe de Siria en los distintos comités. Los galardones fueron entregados en el recinto de la Asamblea General de la ONU, un escenario emblemático para la diplomacia internacional.
El desempeño del equipo argentino sobresalió por encima de universidades de renombre mundial como LMU Munich, University of Texas y Université Paris II Panthéon-Assas, entre otras instituciones europeas y norteamericanas.
El NMUN se realiza desde 1927 y es considerado el modelo de Naciones Unidas más antiguo y convocante del mundo. En este espacio, estudiantes universitarios simulan el funcionamiento de los órganos de la ONU, debaten problemáticas globales y redactan resoluciones en un entorno que replica la dinámica diplomática real.
La participación de 2026 marcó un punto de inflexión para la universidad: por primera vez, la delegación estuvo integrada por estudiantes de cinco facultades. A las tradicionales áreas de Derecho, Ciencias Económicas y Ciencias Sociales se sumaron Ciencias Exactas y Naturales, y Filosofía y Letras, consolidando un enfoque interdisciplinario.
Esta ampliación se dio en el marco del Programa de Liderazgo en Asuntos Globales (ProLAG), impulsado por la Secretaría de Relaciones Internacionales de la UBA, con el objetivo de formar estudiantes en temas clave de la agenda internacional.
A pesar del contexto de restricciones presupuestarias en el sistema universitario, la institución respaldó la participación del equipo, que se convirtió en la delegación más numerosa en la historia de la UBA dentro del certamen.
Los nueve integrantes fueron seleccionados entre 70 postulantes en octubre de 2025 y atravesaron un proceso intensivo de preparación durante cinco meses. La capacitación incluyó entrenamiento en oratoria, negociación, análisis de política internacional y encuentros con diplomáticos y embajadores.
El equipo estuvo acompañado por tutores y coordinadores académicos especializados, además de ex participantes del programa, en un esquema de formación que replica estándares profesionales del ámbito diplomático.
El resultado final no solo posiciona a la UBA en la élite académica internacional, sino que también reafirma el potencial de los estudiantes argentinos en escenarios globales de alta exigencia.
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