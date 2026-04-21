Estudiantes de la UBA ganaron el máximo premio en una competencia de la ONU

El desempeño del equipo argentino sobresalió por encima de universidades de renombre mundial como LMU Munich, University of Texas y Université Paris II Panthéon-Assas, entre otras instituciones europeas y norteamericanas.

El NMUN se realiza desde 1927 y es considerado el modelo de Naciones Unidas más antiguo y convocante del mundo. En este espacio, estudiantes universitarios simulan el funcionamiento de los órganos de la ONU, debaten problemáticas globales y redactan resoluciones en un entorno que replica la dinámica diplomática real.

La participación de 2026 marcó un punto de inflexión para la universidad: por primera vez, la delegación estuvo integrada por estudiantes de cinco facultades. A las tradicionales áreas de Derecho, Ciencias Económicas y Ciencias Sociales se sumaron Ciencias Exactas y Naturales, y Filosofía y Letras, consolidando un enfoque interdisciplinario.

Esta ampliación se dio en el marco del Programa de Liderazgo en Asuntos Globales (ProLAG), impulsado por la Secretaría de Relaciones Internacionales de la UBA, con el objetivo de formar estudiantes en temas clave de la agenda internacional.

A pesar del contexto de restricciones presupuestarias en el sistema universitario, la institución respaldó la participación del equipo, que se convirtió en la delegación más numerosa en la historia de la UBA dentro del certamen.

Formación y selección

Los nueve integrantes fueron seleccionados entre 70 postulantes en octubre de 2025 y atravesaron un proceso intensivo de preparación durante cinco meses. La capacitación incluyó entrenamiento en oratoria, negociación, análisis de política internacional y encuentros con diplomáticos y embajadores.

El equipo estuvo acompañado por tutores y coordinadores académicos especializados, además de ex participantes del programa, en un esquema de formación que replica estándares profesionales del ámbito diplomático.

El resultado final no solo posiciona a la UBA en la élite académica internacional, sino que también reafirma el potencial de los estudiantes argentinos en escenarios globales de alta exigencia.