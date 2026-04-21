El tiempo en el AMBA para este martes 21 de abril

En la región centro del país, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y parte de Buenos Aires, las temperaturas serán elevadas, pero algo más moderadas respecto del norte, con máximas entre 19°C y 22°C. Se prevé cielo parcialmente nublado, con lluvias intensas durante el día. Mientras que, en Mendoza, San Juan y La Rioja, se mantendrán condiciones con temperaturas en igualdad, con marcas entre 17°C y 19°C. Predominará el cielo despejado en la región sin rastros de lluvia.

image

La región Litoral también atravesará una jornada calurosa con respeto a todo el país, con máximas cercanas a los 25°C. Habrá períodos de cielo nublado descartando lluvias, especialmente en Misiones, Corrientes y el norte de Entre Ríos.

El sur del país presentará un panorama completamente distinto: las temperaturas serán un poco más bajas en comparación con el resto del territorio, con máximas entre los 10°C y los 14°C. Se espera nubosidad variable en sectores de Santa Cruz y Tierra del Fuego.