El tiempo en el AMBA para este martes 21 de abril

El SMN anticipa para hoy que siguen las lluvias y la humedad en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano.
Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este martes 21 de abril se presenta en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano con lluvias durante todo el día sin parar. La temperatura mínima prevista es de 19°C y, la máxima, de 23°C.
Ya para el miércoles, se esperan mejoras en el clima con un cielo parcialmente nublado y sin lluvias, con una mínima de 12°C y una máxima de 21°C. El índice de humedad relativa disminuirá, por lo que se prevé una jornada más fresca y seca.
El jueves se despejará aún más el cielo, con temperaturas que oscilarán entre los 13°C y los 23°C. Los vientos, de componente sur y sudeste, reforzarán la sensación de frescura y se sostendrá un ambiente más seco.
En el NOA y NEA, se espera una jornada, con temperaturas máximas que superarán los 26°C en provincias como Formosa, Chaco, Santiago del Estero, Salta y Tucumán. El SMN informo que será un día con parcialmente nublado y con lluvias fuertes en la región.
En la región centro del país, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y parte de Buenos Aires, las temperaturas serán elevadas, pero algo más moderadas respecto del norte, con máximas entre 19°C y 22°C. Se prevé cielo parcialmente nublado, con lluvias intensas durante el día. Mientras que, en Mendoza, San Juan y La Rioja, se mantendrán condiciones con temperaturas en igualdad, con marcas entre 17°C y 19°C. Predominará el cielo despejado en la región sin rastros de lluvia.
La región Litoral también atravesará una jornada calurosa con respeto a todo el país, con máximas cercanas a los 25°C. Habrá períodos de cielo nublado descartando lluvias, especialmente en Misiones, Corrientes y el norte de Entre Ríos.
El sur del país presentará un panorama completamente distinto: las temperaturas serán un poco más bajas en comparación con el resto del territorio, con máximas entre los 10°C y los 14°C. Se espera nubosidad variable en sectores de Santa Cruz y Tierra del Fuego.