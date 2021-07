Fernández participó en el acto por el centenario del partido comunista chino

"Cumplimos 49 años de relaciones bilaterales. Quiero agradecer su cooperación. Gracias a las donaciones y las facilidades para la adquisición de insumos estratégicos en momentos de escasez. Nos ayudaron de modo definitivo con las vacunas", remarcó Fernández.

El Partido Comunista Chino fue fundado en julio de 1921 y Xi Jinping es además su secretario general.

Al celebrar su centenario, el Partido Comunista chino (PCCh) se confirma como una de las formaciones políticas más grandes y poderosas del mundo, con casi 92 millones de afiliados.

El senador nacional por el Frente de Todos, Jorge Taiana destacó el discurso de Fernández en el que resaltó "la sólida relación de amistad y cooperación que une a nuestros Partidos y Pueblos".

Embed Desde el @p_justicialista escuchamos el discurso de nuestro Presidente @alferdez en la Cumbre entre el Partido Comunista de China y partidos políticos del Mundo, quien destaca la sólida relación de amistad y cooperación que une a nuestros Partidos y Pueblos.

pic.twitter.com/yRn2mXmghd — Jorge Taiana (@JorgeTaiana) July 6, 2021

El mensaje del presidente chino

El presidente Xi Jinping se comprometió a "promover la cooperación" y "el desarrollo de los pueblos" a través del multilateralismo y nunca "el hegemonismo o la construcción de zonas de influencia", al encabezar una cumbre con partidos políticos y líderes de todo el mundo como parte de las celebraciones del centenario del Partido Comunista Chino (PCCh).

"Estamos viviendo momentos de mayor aislamiento, de desconexión y de juego de suma cero. Pero frente a los retos comunes, ningún país se puede salvar solo y necesitamos vivir en armonía", pidió.

El anfitrión no mencionó a Estados Unidos, la mayor potencial mundial actual que en los últimos años ha identificado a su país como una de las principales fuentes de amenazas a su seguridad nacional, pero el mensaje estuvo claramente dirigido a contraponerse con el liderazgo global de la Casa Blanca.

"Cada pueblo tiene derecho a adoptar su propio camino de desarrollo, su propio sistema político. No hay una sola manera para ejercer la democracia, sino que son diversas. El derecho de juzgar si un país es democrático o no recae sobre sus pueblos, no afuera", aseguró.

Esto supone un mensaje implícito a la política de sanciones de Estados Unidos y las potencias europeas contra dirigentes de su país por cuestionamientos a los derechos humanos y la interferencia en la semi autonomía de Hong Kong.

"China brindará todo el apoyo a la lucha contra la Covid y trabajará para que las vacunas estén disponibles", destacó sobre uno de los puntos más sensibles del momento, cuando aún el acceso a las dosis es muy deficitario en la mayor parte de los países de ingresos medios y bajos, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Fuente: Télam.