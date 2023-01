"Conforme a las pruebas presentadas durante el juicio y los alegatos de la fiscalía, querella y defensa ¿Cuál crees que será la sentencia de los jueces", twitteó el letrado.

El representante de Graciela Sosa y Silvino Báez, padres del joven asesinado, dio cuatro escenarios posibles: "Absolución: Libres, homicidio por riña: 2-6 años, dolo eventual: 8-25 años y alevosía y premeditación: perpetua, escribió.

Ya votaron casi 60.000 usuarios

Con casi 66.000 votos, el 60 por ciento de los usuarios se volcaron hasta esta tarde por la pena máxima y en segundo lugar quedaba el dolo eventual. En tanto, la absolución llegaba al 1,3 y el homicidio por riña 7,2.

"Dejá trabajar en paz al tribunal"

Una de las respuestas a su propuesta con mayores reacciones fue la de un usuario que le dijo: "No deberías abusar de la opinión pública para meterle presión a los jueces... Dejalos que trabajen en paz".

Otra usuaria, Noelia, escribió: "Esta encuesta está dirigida a evaluar cuánto influiste en el público, cuánto es tu poder de convencimiento, verdad? Dado que querés ser Gobernador de la Provincia".

Por su parte, Annie sostuvo: "A mí en la facultad me enseñaron a no opinar de un expediente judicial sin haberlo leído, por eso no te puedo responder. Qué clase de sondeo mediático es ésta pregunta?".

"Dada la gravedad del suceso y por la familia no me parece que haya que hacer una encuesta como si fuera un concurso de tv....mis respetos a la familia", posteó Darío Real.