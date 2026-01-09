Flybondi, bajo la lupa: fallas operativas y una ola de vuelos afectados

El impacto de esas demoras adquiere una dimensión mayor al observar el tiempo total perdido por los pasajeros. De acuerdo con el mismo registro, en solo 16 días la compañía acumuló 7.120 días de retraso, una cifra que equivale a 19 años, 6 meses y 5 días de espera. El dato expone la magnitud del problema operativo en un período de máxima demanda, con miles de viajeros afectados en todo el país.

La situación se da en el marco de un modelo aerocomercial que el gobierno de Javier Milei suele destacar como ejemplo de la desregulación del mercado y del crecimiento de las aerolíneas de bajo costo. Sin embargo, los números reflejan las dificultades estructurales de una operación que funciona con márgenes ajustados y escasa capacidad de reacción ante imprevistos.

Bajas de flybondi enero Los vuelos cancelados de Flybondi el primero de enero (Fuente: X/Análisis Aéreo Argentino)

Consultadas sobre las causas del elevado nivel de afectación, fuentes de Flybondi señalaron que la operación estuvo atravesada por “múltiples factores que impactaron en toda la industria”. Entre ellos, mencionaron medidas gremiales de los controladores aéreos, condiciones meteorológicas adversas (como el temporal en Córdoba que dejó una aeronave fuera de servicio por daño estructural), y el cierre del principal aeropuerto de Buenos Aires por problemas de infraestructura.

Desde la empresa reconocieron además que, durante los primeros días de enero, parte de su flota se vio afectada tanto por motivos técnicos como por causas ajenas a la compañía, lo que derivó en demoras y cancelaciones en jornadas de altísima ocupación. En ese contexto, cualquier alteración en la operatoria tiende a amplificarse rápidamente: una aeronave fuera de servicio, una demora en mantenimiento o la falta de una tripulación puede desencadenar una cadena de reprogramaciones que afecta a decenas de vuelos.

La empresa admite que la capacidad de reubicación es limitada

La acumulación de inconvenientes volvió a poner bajo la lupa el esquema de atención al cliente de la aerolínea. Desde Flybondi aseguraron que durante los picos estacionales el sistema se refuerza, incluso con mayor presencia de personal en los aeropuertos. También destacaron la incorporación de herramientas de autogestión para cambios desde la web, además del call center, el correo electrónico, las redes sociales y las oficinas de atención en Ezeiza y Aeroparque.

No obstante, la propia empresa admitió que en contextos de ocupación plena la capacidad de reubicación se vuelve limitada. “En inicios de temporada este objetivo puede volverse más complejo por el nivel de ocupación que tienen todos los vuelos existentes”, reconocieron, en referencia a la dificultad para reacomodar pasajeros cuando se producen cancelaciones masivas.

Flybondi y su fututro proyecto de expansión con mirada al 2030

En paralelo a este escenario, Flybondi difundió a comienzos de diciembre un ambicioso plan de expansión que prevé una inversión de 1.700 millones de dólares. El proyecto incluye la incorporación de 35 nuevas aeronaves y una renovación progresiva de la flota entre 2027 y 2030, con acuerdos con Boeing y Airbus.

Según detalló la compañía, el plan contempla la suma de 15 Airbus A220-300, con opción a cinco adicionales, cuyas entregas se extenderían entre 2027 y 2029, además de 10 Boeing 737 MAX 10 con opción a otros cinco, previstos entre 2027 y 2030. Flybondi destacó que sería el primer operador en América Latina del modelo A220-300 y aseguró que la renovación permitiría aumentar la oferta de asientos, expandir rutas en la región y mejorar la experiencia del cliente.

Mientras tanto, los datos de demoras y cancelaciones siguen generando malestar entre los pasajeros y reavivan el debate sobre los límites operativos del modelo low cost en un contexto de alta demanda y exigencias crecientes sobre la infraestructura aérea.