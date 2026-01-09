Eugenia Rolón, la novia de Iñaki Gutiérrez, no podrá tener registro en la Provincia

Según fuentes del Ministerio de Transporte bonaerense, Rolón fue inhabilitada de oficio por el Ministerio de Transporte. La pareja de Iñaki Gutiérrez había protagonizado este miércoles un choque en estado de ebriedad (con una alcoholemia de 1.89) y sin carnet de conducir habilitante. Además, el Honda Fit de Gutiérrez con el que impactó un poste acumula casi $900.000 en multas.

El jueves último, poco antes de las 10, agentes del Operativo Sol pararon a Rolón, de 23 años, tras realizar maniobras imprudentes y chocar contra un poste. Le hicieron el test de alcohol en sangre y arrojó un resultado de 1,89.

El personal policialsecuestró el auto Honda FIT que la joven manejaba. Tras la incautiación, Iñaki Gutiérrez se apersonó en la comisaría para retirar a su pareja.

Embed

Quién es Eugenia Noemí Rolón, la influencer que chocó en la Costa

La santafecina alcanzó el tercer puesto cuando se probó como candidata convencional constituyente de La Libertad Avanza en su distrito y actualmente es parte de los asesores del área digital libertaria

Uno de los enfoques anti woke de la joven de 23 años fue eliminar el Ministerio de Mujeres, además, milita en redes sociales para el presidente Javier Milei desde 2018 y se define como “Cristiana, anticomunista y orgullosamente argentina”.

Entre remeras de “Enjoy capitalism” y montajes de Javier Milei, Donald Trump y Jair Bolsonaro, la joven se pasea por las redes sociales con su melena rubia, una gran sonrisa y postales con su novio que debió ir a buscarla después del accidente de esta tarde.

Nacida el 11 de marzo de 2002, Eugenia Noemi se muestra como “Influencer”, así ejerce en el X de “Tv Pública Libertaria” y su cercanía con el jefe de estado la llevó a que el mismo Manuel Adorni la felicite por los 17 mil votos que la dejaron en tercer lugar: “¡La ganadora!, impecable lo tuyo”.

image

Hija del peronista Gustavo Rolón, estudió Ciencias Políticas en la UBA y Derecho en la Universidad Católica Argentina, sin embargo, ganó popularidad en enero de 2024 cuando Gutierrez reposteó una foto de ambos, durante la celebración de año nuevo, desde la cuenta oficial de la Casa Rosada.

Tiempo después, ambos fueron desplazados de las funciones que llevaban adelante en la institución, aunque retomaron sus carreras políticas al poco tiempo.

Años atrás, la joven compartió una publicación en donde Iñaki despotricó contra una funcionaria kirchnerista por manejar ebria: “La diputada electa por Salta, Soledad Gramajo, se le ocurrió salir borracha a manejar cerca de un montón de chicos, asco”.