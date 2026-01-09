Incendios en la Patagonia: una colecta busca ayudar a los bomberos

Desde los primeros días de enero, el fuego ya afectó más de 6.000 hectáreas, con focos activos en zonas de difícil acceso, lo que obliga a los equipos a trabajar durante largas jornadas. Muchas veces caminando kilómetros con equipamiento pesado y en condiciones climáticas extremas.

En medio de esta emergencia, la Fundación Bomberos de Argentina puso en marcha la campaña “Puentes de la Prevención”. Una iniciativa solidaria que busca recaudar fondos para sostener el trabajo de quienes están en el terreno y reforzar la capacidad de respuesta de los cuarteles afectados.

Equipamiento que se pierde en el combate

Durante los operativos contra incendios forestales, el desgaste del equipamiento es constante y en muchos casos irreversible. Por eso la campaña apunta a cubrir la compra de elementos básicos como trajes forestales, cascos, guantes, linternas, nuqueras y mochilas de agua, herramientas indispensables para garantizar la seguridad del personal.

La colecta fue pensada para ayudar a los equipos que combaten el fuego en Chubut y otras zonas del sur, donde ya se quemaron más de 6.000 hectáreas.

La Fundación señaló que los recursos se canalizan de forma directa a las asociaciones que intervienen en la emergencia, ya que forma parte del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios. Lo que permite asegurar transparencia y trazabilidad en el destino de los fondos.

Canales para donar

Quienes deseen colaborar pueden hacerlo mediante el alias “bomberosfund” o a través de la plataforma Donar Online, mientras que las empresas interesadas cuentan con un canal de contacto específico a través del correo [email protected].

Desde 2021, la campaña permitió entregar miles de elementos de protección, asistir a federaciones de todo el país y reforzar el trabajo de los bomberos y bomberas.