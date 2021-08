En ese sentido, la joven emprendedora afirmó que "necesito abrazarte así. Tener esa cara de felicidad plena. Mi hijo, mamá, Dal y vos. Todos juntos. Nada ni nadie me va a devolver esa sonrisa" y le juró a su padre que "por esa felicidad que voy hacer justicia por no tenerte más acá conmigo, por haberme robado la posibilidad de abrazarte, de tenerte así, de que veas crecer a tus nietos, de verte disfrutar. Mi amor está intacto aunque lo hayan querido ensuciar. ¡¡¡El amor verdadero no se mancha!!!!".

"Sos lo que hacés y vos me agarraste de la mano cada día, cada segundo de tus últimos días internado, de los últimos perteneciendo a este plano. Perdoname por no haberlos matado antes de que ellos te maten a vos. Será justicia. Te lo juro", finalizó Gianinna, claramente afectado por lo que está atravesando.

Gianina-posteo.jpg El emotivo mensaje que Gianinna Maradona compartió en su Instagram.

Pero más allá de esta situación, el lunes por la mañana la conductora Sandra Borghi y el letrado Mauricio D'Alessandro mantuvieron un duro cruce en "Nosotros a la mañana", en donde el letrado tildó a la periodista de "mentirosa".

Todo comenzó cuando la periodista le consultó al respecto del descargo que Dalma y Gianinna compartieron en las redes, y el abogado fue tajante: "no son abogadas... es un descargo de dos personas que tienen una sentencia en contra. En general, nadie anda gritando por las redes ni haciendo comunicados cuando pierde una sentencia... es su manejo. Nosotros no pensábamos hacer público esto".

Pero Sandra intervino para recordarle que "tampoco es inocente todo porque detrás de una investigación penal, empieza a aparecer Morla como el supuesto jefe de una organización... uno de los cerebros que desató la causa final que tiene siete imputados".

Pero D'Alessandro manifestó que "es mentira eso. No hay ninguna imputación que mencione a Morla como responsable de la muerte de Maradona. (...) Sé que hiciste una investigación porque recibiste una versión de los hechos, tenés información parcializada y eso claramente se vio reflejado".

"Me extraña que subestime mi trabajo periodístico. Yo estuve con los tres fiscales y tuve sobradas reuniones con ellos, que llevan adelante la investigación. No dije ninguna mentira", cerró Borghi sumamente molesta por la acusación en su contra.