Grave: en Brandsen ordenan el cierre de puestos de diario

La medida causa preocupación, indignación y absoluta impotencia porque atenta con impunidad contra la libertad de expresión, el derecho al acceso a la información de las personas y el trabajo de los "canillitas" de Brandsen.

José Carsaniga, uno de los dueños de puestos de diario afectados por la medida del intendente Cappelletti (UCR), explicó en declaraciones a DIARIO POPULAR que el cierre fue ejecutado de manera violenta y bajo amenazas por inspectores que operan con órdenes de Marcelo Castillo, secretario de Seguridad municipal.

"El sábado abrí temprano, horas después de escuchar el discurso del presidente donde se mencionó el valor de los periodistas y la prensa gráfica en estos momentos difíciles. Y su decreto lo expresa con absoluta certeza, porque la gente necesita estar informada. Pero el intendente mandó a cerrar todos los puestos", contó el canillita, que se desempeña en la esquina de la Avenida Sáenz Peña y French, a cuadras del centro cívico.

Carsaniga consideró que "los diarios son necesarios, vitales para que los vecinos estén bien informados", y reflexionó: "Tienen que estar en la calle, en los puestos de diarios, porque estamos en una situación crítica donde es fundamental la información de los diarios".

"Pero el intendente de Brandsen lo entendió de otra manera. Me querían llevar preso, ya que me mandaron tres inspectores que iban a llamar a la policía", sostuvo el canillita.

Denuncia penal

Y añadió: "Lo que hice fue cerrar el puesto y hacer una denuncia penal contra el intendente y el secretario de Seguridad, porque no respetan el decreto del presidente y atentan contra los artículos 14 y 14 bis de la Constitución Nacional que expresan nuestro derecho a la libertad de expresión. Lo que hicieron es muy grave. Hasta ahora no me llamaron de fiscalía o juzgado, pero lo espero".

La situación derivó en críticas en las redes sociales de los damnificados, vecinos que se quedan sin acceso a los diarios y figuras de la escena pública de la zona. Así, el ex intendente Gastón Arnoldo Arias, realizó una publicación en su cuenta de Facebook en la que sostuvo: "Veo con asombro que el municipio prohibe la distribución de los diarios y periódicos, medio gráfico esencial para la información de todos los ciudadanos, y aún cuando la actividad se encuentra excepcionada de la cuarentena".

"¿Cuál sería el sentido de la impresión de millones de diarios en todo el país? Se está violando un servicio esencial y por ende las normas dictadas expresamente por el presidente", apuntó el ex jefe comunal.

Durante la jornada de ayer, Omar Plaini, actual diputado nacional y a cargo del gremio que nuclea a los canillitas, se comunicó por teléfono con el intendente Cappelletti para intentar solucionar la situación. Sin embargo, se pudo saber que recibió una lluvia de insultos.

Luego, una vez que el intendente se enteró que lo había llamado un legislador nacional y representante de los vendedores de diarios, pidió que lo comuniquen nuevamente para pedirle disculpas. "No fueron aceptadas por Plaini", relató un vocero.

Finalmente, el canillita de Brandsen que realizó la denuncia penal expresó que "no tienen argumentos para cerrar de esta forma violenta y bajo amenazas los puestos de diarios" y concluyó: "Somos personas que acercamos los diarios a la gente que está haciendo la cuarentena y necesita estar correctamente informada".