Doble femicidio: hallan un cuerpo e investigan si es el remisero desaparecido

Según versiones periodísticas, el cadáver fue hallado en cercanías del arroyo Yeruá, en el camino que une esa localidad con General Campos.

Las autoridades provinciales informaron se llevaron a cabo rastrillajes en la trayectoria del recorrido que hizo el auto Toyota Corolla, aunque se cree que en un momento ya no lo conducía Palacios, sino que era Laurta.

Las cámaras de seguridad captaron que el vehículo en cuestión realizó este trayecto: Ruta Provincial N°22, autovía Nacional 14, caminos vecinales de Estancia Grande, Puerto Yeruá, General Campos, Ruta Nacional N°18, San Salvador, Villaguay y luego Córdoba.

La familia de Palacios radicó la denuncia por falta de paradero el martes 7 de octubre, después de que el propio remisero informara que se iba a Entre Ríos para efectuar un viaje como chofer privado. Desde aquel día nadie supo más de él y la última persona que lo vio con vida fue Laurta, aunque en principio nada recaía sobre el acusado.

Todo cambió cuando se dio a conocer el doble femicidio de Luna Giardina y Mariel Zamudio en la provincia de Córdoba y también el secuestro del niño P. De manera inmediata se generó el Alerta Sofía y tanto el menor como Laurta fueron hallados en Gualeguaychú, cuando el adulto intentaba cruzar la frontera y llevárselo a Uruguay.

Ahora, tras atar cabos de que Laurta contrató hace semanas a Palacios para un viaje privado, se incrementaron los rastrillajes en la zona de General Campos, lugar donde una antena captó la última señal del celular del remisero.