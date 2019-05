En diálogo con radio La Red, remarcó hoy que el ataque puede haber sido "un mensaje para otra gente. Estamos consternados, no logramos entender por qué hicieron una cosa así".

Su hermano Miguel era coordinador de Obras en Fondo Fiduciario del Transporte Eléctrico Federal de La Rioja. “El cargo de él no era tan alto, él tenía un contrato y alguna obra en Salta a cargo. Donde vivimos somos famosos por honestos, que con nosotros no se puede porque no nos prendemos en ninguna”, comentó.

“La última vez que hablé habrá sido hace dos semanas y no lo noté preocupado”, agregó Jorge.

Además, se refirió al diputado nacional por La Rioja, Héctor Olivares, que ahora pelea por su vida en el hospital Ramos Mejía, y dijo que "era como un hermano" de su familia y relató que su propio hermano, Miguel, tenía un hijo y el único nieto de los cuatro varones de la familia.