Impactante: un helicóptero cayó sobre una cancha de tenis en Palermo

Según la información brindada por las autoridades, los tres ocupantes –dos hombres y una mujer– lograron salir de la aeronave y se encuentran conscientes pero fueron trasladados al Hospital Fernández. Una cuarta persona herida fue atendida en el lugar, aunque de momento no se especificó ni la edad ni el sexo.

“A raíz de un desperfecto mecánico, el piloto realizó un aterrizaje de emergencia“, informaron. Personal de Bomberos de la Ciudad y del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) se encuentra asistiendo a las víctimas en el lugar, también conocido como Parque Manuel Belgrano.

Las autoridades informaron que la situación está controlada. Desde el SAME informaron que se acercaron al lugar 15 móviles médicos. En las imágenes que se difundieron se puede ver cómo la aeronave cayó sobre su costado izquierdo, así como los daños generados en la misma por el impacto.

La cola del helicóptero se partió, al igual que las hélices. También se observan destrozos en los vidrios y el piso del vehículo roto. Se desconoce de momento cuánta gente se encontraba utilizando las canchas de tenis al momento del accidente, que se produjo en un horario en el que suele haber plena ocupación de las mismas.