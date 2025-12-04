La canasta navideña de este año podrá costar $95.000

"Nuestra canasta navideña este año tiene un valor total de $95.401 representando un aumento interanual del 27% con respecto a 2024 ($75.013)", señaló el informe de la consultora Focus Market.

El relevamiento estimó que los tres productos que más aumentaron en la canasta navideña son la Torta española de frutos secos 200 grs., con una suba de 47%, seguida con el 44%, el Pan dulce con frutas 400g, y con el 38% el Turrón español blando de almendra 200g.

Focus Market aclaró que cuando los productos se alejan en menor o mayor medida del promedio general, suele deberse a diferentes factores; como por ejemplo que al momento de medirlos se encuentren con un descuento o en promoción, o como en el caso de los 3 productos que más aumentaron coincide que 2 de ellos son importados, los cuales pueden estar más expuestos a variaciones del tipo de cambio y costos logísticos.

Por otro lado, los productos que menos aumentaron son: con el 9% pan dulce c/chips de chocolate 400g, le sigue con 7% garrapiñadas de maní 80g, y con el 1% champagne x 750cc.

"La estabilidad relativa en los precios de los productos navideños refleja la presión competitiva entre comercios y un consumo aún contenido", señaló Damián Di Pace director de la consultora, que consideró que "es un dato positivo que algunas categorías se mantengan por debajo de la inflación promedio, lo que podría favorecer una temporada con mayor accesibilidad para los consumidores".

El relevamiento también le preguntó a los consumidores con cuánta anticipación realiza las compras para las fiestas, y estas fueron las respuestas: el 44% realiza las compras de Navidad una semana antes, el 27% un mes antes, el 21% el fin de semana anterior y el 8% el 24 de diciembre.

En este sentido Di Pace señaló que "la falta de sobrestockeo previo a las fiestas marca una diferencia con otros períodos inflacionarios de la Argentina. En un contexto donde la demanda sigue débil y las expectativas de aumentos se moderaron, tanto empresas como consumidores evitan adelantarse. Esto sugiere una economía en proceso de reacomodamiento, con un menor adelanto de consumo y mayor racionalidad en la gestión de inventarios".

Con respecto a la organización para la compra de los regalos, el informe destacó que el 61% financia las compras con crédito, el 27% espera cobrar el aguinaldo, el 12% paga con rendimientos de cuentas remuneradas y el 11% usa sus ahorros.

"El foco de los consumidores en promociones y financiamiento muestra un mercado más maduro y competitivo. Las estrategias comerciales que ofrezcan descuentos atractivos y planes de pago accesibles serán clave para dinamizar las ventas y aprovechar el espíritu de las fiestas sin perder de vista la realidad económica", indicó Di Pace.

El informe de Focus Market fue elaborado para el Blog de Educación Financiera de Naranja X, siguiendo la evolución de precios de los productos que constituyen la canasta navideña y los cambios de hábitos de consumo con respecto al 2024.