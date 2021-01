Incendio destruyó la panadería La Unión de Tolhuin

"Lamentamos muchísimo el incendioocurrido en el día de hoy en Panadería La Unión, un ícono que forma parte de la historia de nuestra ciudad, punto de encuentro, de anécdotas y momentos compartidos con los vecinos y vecinas, y los turistas que nos visitan, informó el Municipio en su cuenta Twitter.

El local era propiedad del panadero Emilio Sáez quien la fundó hace más de 37 años cuando en el lugar, a mitad de camino entre Ushuaia y Río Grande, vivían apenas 200 personas.

Con los años, La Unión se convirtió no sólo en el lugar más emblemático de Tolhuin sino en una visita obligada de los turistas que llegaban a Tierra del Fuego. En un fin de semana, podían atender a más de cinco mil visitantes que se acercaban para saborear tanto sus churros y medialunas como sus sándwiches de ternera.

"Esto no puede ser, vamos ayudarlo a Emilio, está imagen no va a quedar, dijo el intendente Daniel Harrington en declaraciones a radio Tolhuin, luego de acercarse al lugar donde los bomberos no pudieron hacer nada para detener el fuego que en pocas horas destrozó el local.

"Manifestamos nuestro apoyo y acompañamiento, lo sucedido no deja de ser una desgracia, pero con el trabajo, la fuerza y el compromiso de todos y todas vamos a ayudar a la reconstrucción de este mítico lugar, agregó el Municipio.

En julio de este año, La Unión había sido noticia porque Sáez había montado en su negocio una escultura en tamaño real de René Favaloro, en lo que se constituyó en el homenaje más austral al cardiocirujano fallecido hace 20 años.

La imagen de Favaloro sentado en una mesa, con guardapolvo y un estetoscopio, fue realizada por el artista plástico Fernando Pugliese, el mismo creador del parque temático Tierra Santa y de numerosas esculturas realistas dispersas por el mundo, entre ellas la de los cómicos Alberto Olmedo y Javier Portales en la porteña avenida Corrientes.

Panaderia la Union Favaloro mejor (1).jpg

Sáez le encargó la obra a Pugliese en 2012, y desde entonces la escultura se convirtió en una de las grandes atracciones de la panadería visitada por miles de turistas y lugareños, porque se encuentra exactamente a mitad de camino entre las ciudades de Río Grande y Ushuaia, sobre la ruta nacional 3.