Incendios en Chubut: la lluvia trajo alivio tras una semana crítica

Epuyén fue una de las localidades más golpeadas, con unas 12.000 hectáreas arrasadas solo en la última semana. El punto más crítico se registró el sábado, cuando las ráfagas de viento hicieron que el área afectada se duplicara en pocas horas y complicara aún más el trabajo de los equipos de emergencia.

La llegada de la lluvia tomó por sorpresa a brigadistas y vecinos, ya que incluso los pronósticos más optimistas preveían precipitaciones recién para mediados de semana, y pasado el mediodía, el cielo se cubrió de nubes oscuras y el agua comenzó a caer, lo que generó un alivio inmediato en las zonas más castigadas.

r40 La Ruta 40 estuvo inhabilitada por decisión de Vialidad Nacional.

Pese a la mejora, los especialistas mantienen la cautela, ya que para que el incendio pueda considerarse contenido o sofocado, se necesitaría una caída sostenida de entre 20 y 30 milímetros de agua. Mientras tanto, los brigadistas continúan trabajando para evitar que los focos subterráneos se reactiven cuando el clima vuelva a secarse, aunque la lluvia significó un respiro físico y emocional tras días de esfuerzo extremo.