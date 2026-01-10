Cortan la Ruta 40 entre Epuyén y El Hoyo por el avance del fuego

Según informó el organismo nacional en un comunicado de carácter urgente, la restricción rige desde las 15:40 horas para todo tipo de vehículos. Las autoridades explicaron que la cercanía del fuego, sumada a la escasa visibilidad por el humo y a las altas temperaturas sobre la calzada, genera un riesgo inminente para los conductores.

En el lugar trabajan fuerzas de seguridad vial y equipos de emergencia que llevan adelante un operativo preventivo, mientras brigadistas combaten las llamas que ya afectan la vegetación lindante a la ruta. Desde Vialidad Nacional solicitaron a los usuarios respetar estrictamente las indicaciones y evitar intentar circular por la zona afectada.

El corte permanecerá vigente hasta nuevo aviso, ya que su levantamiento dependerá de la evolución del incendio y de las condiciones de seguridad para el tránsito. En ese marco, el organismo recordó que el estado de las rutas nacionales puede consultarse en tiempo real a través de su sitio web oficial o llamando al 0800-222-6272.

Además, se mantiene activa la línea de atención ante emergencias durante las 24 horas, disponible mediante la opción 1 del centro de atención telefónica o vía WhatsApp al +54 9 11 2273-4519.

El nuevo foco ígneo se registra en una jornada marcada por temperaturas extremas en la Patagonia, un factor que dificulta las tareas de contención y eleva el riesgo de propagación del fuego en una zona de alto valor ambiental y turístico.