Cortan la Ruta 40 entre Epuyén y El Hoyo por el avance del fuego

Vialidad Nacional dispuso el corte total de la Ruta Nacional 40 en un tramo clave de la cordillera chubutense debido a un incendio forestal que se acerca peligrosamente a la calzada. La interrupción rige desde la tarde del sábado y se mantendrá hasta nuevo aviso.
Un incendio forestal que avanza sobre la zona cordillerana de Chubut obligó este sábado a cortar de manera total la Ruta Nacional 40 en el tramo que une las localidades de Epuyén y El Hoyo, una de las principales arterias viales de la región. La medida fue dispuesta por la Dirección Nacional de Vialidad ante la peligrosidad extrema que representa el siniestro para la circulación.
Según informó el organismo nacional en un comunicado de carácter urgente, la restricción rige desde las 15:40 horas para todo tipo de vehículos. Las autoridades explicaron que la cercanía del fuego, sumada a la escasa visibilidad por el humo y a las altas temperaturas sobre la calzada, genera un riesgo inminente para los conductores.
En el lugar trabajan fuerzas de seguridad vial y equipos de emergencia que llevan adelante un operativo preventivo, mientras brigadistas combaten las llamas que ya afectan la vegetación lindante a la ruta. Desde Vialidad Nacional solicitaron a los usuarios respetar estrictamente las indicaciones y evitar intentar circular por la zona afectada.
El corte permanecerá vigente hasta nuevo aviso, ya que su levantamiento dependerá de la evolución del incendio y de las condiciones de seguridad para el tránsito. En ese marco, el organismo recordó que el estado de las rutas nacionales puede consultarse en tiempo real a través de su sitio web oficial o llamando al 0800-222-6272.
Además, se mantiene activa la línea de atención ante emergencias durante las 24 horas, disponible mediante la opción 1 del centro de atención telefónica o vía WhatsApp al +54 9 11 2273-4519.
El nuevo foco ígneo se registra en una jornada marcada por temperaturas extremas en la Patagonia, un factor que dificulta las tareas de contención y eleva el riesgo de propagación del fuego en una zona de alto valor ambiental y turístico.
