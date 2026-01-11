General |

Cuánto cuesta pasar las vacaciones en la Costa Atlántica: alojamiento, comida y carpas

La temporada ya está en marcha y los turistas prestan atención a los precios para cuidar sus presupuestos. Un repaso por los principales gastos a tener en cuenta. Los valores en Mar del Plata, Pinamar y otros destinos de la Costa.

Comenzó una nueva temporada de verano en la Costa Atlántica y la pregunta principal de los turistas es: ¿cuánto sale vacacionar en las playas de nuestro país?

El precio de cada destino es diferente, por eso aquí hay un valor aproximado de lugares puntuales.

¿Cuánto sale vacacionar en la Costa Atlántica?

En cuanto a los alojamientos, que cambian su valor dependiendo la cercanía con las zonas céntricas o la playa y los servicios que ofrecen, estos son los valores aproximados por noche para dos personas:

  • Mar del Plata: $60.000 a $200.000
  • Pinamar: $100.000 a $260.000
  • Villa Gesell: $60.000 a $180.000
  • Mar de Ajó: $90.000 a $180.000
  • Mar de las Pampas: $60.000 a $160.000
  • Cariló: $50.000 a $170.000

Por el lado de la gastronomía, salir a comer afuera impacta de lleno en el presupuesto de las vacaciones. En la Costa se puede llegar a gastar entre $50.000 y $70.000 diarios si se desayuna, almuerza y cena en bares, paradores y restaurantes.

Hacer una compra semanal en supermercados reduce el gasto total y permite combinar salidas puntuales con comidas caseras.

El alquiler de carpas también es un gasto a tener en cuenta. Es de los precios más altos, en especial durante el mes de enero. Contratar por semana o mes permite reducir el costo diario frente al alquiler por jornada.

Estos son los precios promedio del alquiler de carpas en la Costa Atlántica:

Mar del Plata

  • Por día: entre $80.000 y $160.000
  • Por semana: entre $560.000 y $850.000
  • Por quincena: entre $1.100.000 y $1.200.000
  • Por mes: hasta $2.000.000

Pinamar

  • Por semana: entre $450.000 y $480.000
  • Por quincena: alrededor de $700.000
  • Estimación mensual: entre $1.200.000 y $1.400.000

Villa Gesell

  • Por día: entre $50.000 y $60.000
  • Por semana: entre $280.000 y $320.000
  • Por mes: alrededor de $900.000

Necochea

  • Por semana: entre $250.000 y $300.000
  • Por mes o temporada: desde $1.100.000.

