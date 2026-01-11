Cuánto cuesta pasar las vacaciones en la Costa Atlántica: alojamiento, comida y carpas

El precio de cada destino es diferente, por eso aquí hay un valor aproximado de lugares puntuales.

¿Cuánto sale vacacionar en la Costa Atlántica?

En cuanto a los alojamientos, que cambian su valor dependiendo la cercanía con las zonas céntricas o la playa y los servicios que ofrecen, estos son los valores aproximados por noche para dos personas:

Mar del Plata : $60.000 a $200.000

: $60.000 a $200.000 Pinamar : $100.000 a $260.000

: $100.000 a $260.000 Villa Gesell : $60.000 a $180.000

: $60.000 a $180.000 Mar de Ajó : $90.000 a $180.000

: $90.000 a $180.000 Mar de las Pampas : $60.000 a $160.000

: $60.000 a $160.000 Cariló: $50.000 a $170.000

Por el lado de la gastronomía, salir a comer afuera impacta de lleno en el presupuesto de las vacaciones. En la Costa se puede llegar a gastar entre $50.000 y $70.000 diarios si se desayuna, almuerza y cena en bares, paradores y restaurantes.

Hacer una compra semanal en supermercados reduce el gasto total y permite combinar salidas puntuales con comidas caseras.

El alquiler de carpas también es un gasto a tener en cuenta. Es de los precios más altos, en especial durante el mes de enero. Contratar por semana o mes permite reducir el costo diario frente al alquiler por jornada.

Estos son los precios promedio del alquiler de carpas en la Costa Atlántica:

Mar del Plata

Por día : entre $80.000 y $160.000

: entre $80.000 y $160.000 Por semana : entre $560.000 y $850.000

: entre $560.000 y $850.000 Por quincena : entre $1.100.000 y $1.200.000

: entre $1.100.000 y $1.200.000 Por mes: hasta $2.000.000

Pinamar

Por semana : entre $450.000 y $480.000

: entre $450.000 y $480.000 Por quincena : alrededor de $700.000

: alrededor de $700.000 Estimación mensual: entre $1.200.000 y $1.400.000

Villa Gesell

Por día : entre $50.000 y $60.000

: entre $50.000 y $60.000 Por semana : entre $280.000 y $320.000

: entre $280.000 y $320.000 Por mes: alrededor de $900.000

