Cuánto cuesta pasar las vacaciones en la Costa Atlántica: alojamiento, comida y carpas

La temporada ya está en marcha y los turistas prestan atención a los precios para cuidar sus presupuestos. Un repaso por los principales gastos a tener en cuenta. Los valores en Mar del Plata, Pinamar y otros destinos de la Costa.
Comenzó una nueva temporada de verano en la Costa Atlántica y la pregunta principal de los turistas es: ¿cuánto sale vacacionar en las playas de nuestro país?
El precio de cada destino es diferente, por eso aquí hay un valor aproximado de lugares puntuales.
En cuanto a los alojamientos, que cambian su valor dependiendo la cercanía con las zonas céntricas o la playa y los servicios que ofrecen, estos son los valores aproximados por noche para dos personas:
Por el lado de la gastronomía, salir a comer afuera impacta de lleno en el presupuesto de las vacaciones. En la Costa se puede llegar a gastar entre $50.000 y $70.000 diarios si se desayuna, almuerza y cena en bares, paradores y restaurantes.
Hacer una compra semanal en supermercados reduce el gasto total y permite combinar salidas puntuales con comidas caseras.
El alquiler de carpas también es un gasto a tener en cuenta. Es de los precios más altos, en especial durante el mes de enero. Contratar por semana o mes permite reducir el costo diario frente al alquiler por jornada.
Estos son los precios promedio del alquiler de carpas en la Costa Atlántica:
Mar del Plata
Pinamar
Villa Gesell
Necochea
