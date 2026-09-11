insólito hallazgo: encontraron 30 ataúdes y dos urnas en una vieja panadería en Posadas

Ante el hallazgo, los objetos no fueron manipulados y se dio aviso a las autoridades para que se realizaran los procedimientos correspondientes.

El conflicto por el local donde encontraron los ataúdes

El inmueble quedó en el centro de una disputa familiar luego de que se iniciara un proceso de sucesión por la propiedad. Tras un reclamo judicial, se autorizó el ingreso al lugar para realizar tareas de limpieza.

Sin embargo, al entrar, el matrimonio se encontró con una escena inesperada: decenas de féretros almacenados dentro del antiguo comercio.

Además de los ataúdes, denunciaron que faltaban herramientas y máquinas utilizadas para elaborar pan, así como también un freezer.

El hallazgo provocó la intervención de la Policía y la Justicia, mientras que también participó una negociadora para intentar mediar en el conflicto por el inmueble.

Ahora, la Justicia deberá determinar por qué había 30 ataúdes y dos urnas dentro del antiguo local, de dónde provenían y cómo llegaron hasta allí. También deberá establecer qué procedimiento corresponde seguir con las cenizas encontradas.