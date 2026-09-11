El tiempo en el AMBA para este viernes 11 de septiembre

El SMN anticipa para este viernes una jornada templada con posibilidad de lluvia en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano.
Según los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este viernes 11 la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano tendrán una jornada con cielo mayormente nublado y probabilidad de lluvias aisladas hacia la noche. La temperatura mínima será de 11°C y la máxima alcanzará los 17°C.
Para el sábado se espera una jornada con abundante nubosidad y probabilidad de precipitaciones durante todo el día. La temperatura oscilará entre los 8°C y los 12°C.
El domingo regresará el buen tiempo, con cielo parcialmente nublado y sin precipitaciones, pero con un marcado descenso de la temperatura. La mínima será de 6°C y la máxima llegará a los 13°C. Durante el inicio de la semana se mantendrán las temperaturas frescas.
En el NOA y NEA, se esperan jornadas con nubosidad variable, lluvias y tormentas aisladas en algunas zonas. Las temperaturas serán más agradables en comparación con otras regiones, con máximas que rondarán entre los 21°C y 27°C. Algunas zonas del norte podrían registrar precipitaciones y tormentas.
En la región centro del país, que comprende Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y parte de Buenos Aires, predominarán los cielos mayormente nublados, con temperaturas frescas. Las máximas estarán entre los 18°C y 25°C, mientras que algunas áreas podrían tener lluvias y tormentas aisladas. En Mendoza, San Juan y La Rioja, se mantendrá un escenario con nubosidad variable y temperaturas moderadas. Las máximas se ubicarán entre los 18°C y 23°C, con mínimas cercanas a los 3°C en algunos sectores.
La zona del Litoral presentará abundante nubosidad y posibilidad de precipitaciones y tormentas, especialmente sobre el norte y este del país. Las temperaturas máximas estarán cerca de los 18°C a 25°C.
Por último, el sur argentino seguirá siendo la región más fría. En Santa Cruz y Tierra del Fuego se esperan bajas temperaturas, con mínimas de hasta 1°C y máximas que no superarían los 9°C. También podrían registrarse lluvias, nevadas y presencia de aire frío durante toda la jornada.