Javier Milei y Luis Caputo celebraron la inflación de agosto: "La más baja en 14 meses"

En su posteo, sumó que "la móvil de 3 meses de la inflación general se ubicó en 1,9%, cayendo 0,1 p.p. en relación a julio y reflejando la quinta reducción consecutiva".

Por su parte, Milei compartió la publicación del Indec con el dato inflacionario de agosto y escribió: "VAAAAAAAAMOOOOOO TOTO...!!!". El mensaje estuvo dirigido a Caputo y se sumó a la publicación en la que el titular del Palacio de Hacienda resaltó el resultado del octavo mes.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, se sumó a los mensajes para celebrar la caída del IPC de agosto. "Tardará un mes más, tardará un mes menos. Pero si las políticas económicas son de país normal, la inflación va a ser de país normal. A seguir por este camino. Felicitaciones ministro @LuisCaputoAR. VLLC!", publicó en su cuenta de X.

En tanto, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, resumió: "La inflación de agosto fue de 1,7%, la más baja de los últimos 14 meses y el menor registro para un agosto desde 2017. Después de años en los que la inflación parecía no tener techo, hoy vuelve a bajar y consolida una tendencia que parecía imposible. Felicitaciones @LuisCaputoAR por el enorme laburo y al Presidente @JMileipor sostener el rumbo".