Javier Milei y Luis Caputo celebraron la inflación de agosto: "La más baja en 14 meses"

El Presidente y el ministro de Economía destacaron el 1,7% registrado en el octavo mes del año. Otros referentes del gobierno y de La Libertad Avanza se sumaron a los mensajes.
La inflación de agosto se ubicó en el 1,7% y recuperó el sendero a la baja, después del 2,1% registrado en julio. De esta manera, acumuló una variación del 21,3% en lo que va de 2026 y un incremento del 33,5% en los últimos 12 meses, según informó este jueves el INDEC.
El dato de la inflación de agosto fue celebrado por el Gobierno. El presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, se mostraron satisfechos con la cifra del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente al octavo mes.
"La más baja en 14 meses", destacó el titular del Palacio de Hacienda en sus redes sociales. Claro, para encontrar un número por debajo de este registro en la era libertaria hay que remontarse a junio de 2025, cuando el dato oficial había sido del 1,6%.
Caputo detalló también el comportamiento de categorías específicas de la medición. "La inflación núcleo en el mes fue del 1,8%, en tanto los precios de los bienes y servicios estacionales se redujeron el 0,9% y los regulados se incrementaron el 2,2%", puntualizó el Ministro. Y agregó: "La división Prendas de Vestir y Calzado registró una baja de 0,6% en el mes, siendo la segunda baja consecutiva y la séptima reducción nominal en 20 meses".
En su posteo, sumó que "la móvil de 3 meses de la inflación general se ubicó en 1,9%, cayendo 0,1 p.p. en relación a julio y reflejando la quinta reducción consecutiva".
Por su parte, Milei compartió la publicación del Indec con el dato inflacionario de agosto y escribió: "VAAAAAAAAMOOOOOO TOTO...!!!". El mensaje estuvo dirigido a Caputo y se sumó a la publicación en la que el titular del Palacio de Hacienda resaltó el resultado del octavo mes.
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, se sumó a los mensajes para celebrar la caída del IPC de agosto. "Tardará un mes más, tardará un mes menos. Pero si las políticas económicas son de país normal, la inflación va a ser de país normal. A seguir por este camino. Felicitaciones ministro @LuisCaputoAR. VLLC!", publicó en su cuenta de X.
En tanto, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, resumió: "La inflación de agosto fue de 1,7%, la más baja de los últimos 14 meses y el menor registro para un agosto desde 2017. Después de años en los que la inflación parecía no tener techo, hoy vuelve a bajar y consolida una tendencia que parecía imposible. Felicitaciones @LuisCaputoAR por el enorme laburo y al Presidente @JMileipor sostener el rumbo".
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