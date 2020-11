Instagram: Modelo brasileña dice que recibió "me gusta" del Papa

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ɴᴀᴛᴀ ɢᴀᴛᴀ (@nataagataa)

En la foto en cuestión se ve a la modelo posando con atuendo de colegiala de manera muy provocativa. Garibotto, quien cuenta con más de 2 millones de seguidores en Instagram, aprovechó la supuesta participación del Vaticano y le respondió a la seguidora que le remarcó el "me gusta": "Al menos me voy al cielo".

"@Franciscus", que tiene 7.2 millones de seguidores, es la cuenta papal oficial de Estados Unidos. En la biografía aclaran "copyright Vatican Media", haciendo referencia a que, lo que publican en ese perfil, es la información oficial del Vaticano. Pero, cabe aclarar, que el papa Francisco no maneja ninguna de sus redes y esta no es la excepción.

En el video a continuación se muestra el presunto "me gusta" que ya no se puede observar más en la publicación de la modelo. Es por ello que la veracidad de ese "like" está en tela de juicio. Puede haber sido todo un truco informático o un error del 'community manager' (responsable) de la cuenta, pero lo importante, es que bajo ningún concepto, lo habría realizado el mismo Francisco.