Intentó llevarse a su madre sin el alta y destrozó una clínica con un fierro en La Plata

El hecho tuvo lugar entre las 20:30 y las 21 en la sede ubicada en la intersección de las calles 1 y 50 de la ciudad de La Plata. La paciente, una mujer de 76 años, se encontraba internada hacía varios días. Su familia ya había protagonizado episodios de tensión con el personal médico y administrativo, según confirmaron voceros del establecimiento.

De acuerdo con el relato de testigos y autoridades, el hombre llegó al centro de salud solo y, sin autorización, retiró a su madre en una silla de ruedas hasta su auto. Minutos después, regresó armado con dos fierros similares a los utilizados para cambiar neumáticos y comenzó a destrozar los vidrios del hall principal, provocando pánico entre quienes se encontraban en la guardia y el área de informes.

“Esta conducta agresiva no fue casual. Durante los días previos hubo empujones, amenazas y una clara intención de retirar a la paciente sin autorización”, relató el director del IMP, Raúl Tassi, al portal local 0221.com. El funcionario explicó que el personal intentó aplicar el protocolo de alta voluntaria, que requiere la firma de un familiar para dejar constancia de la decisión, pero el hombre se negó.

Las cámaras de seguridad del sanatorio captaron toda la secuencia, incluyendo el momento en que el agresor amenazó directamente a un empleado que intentaba recuperar la silla de ruedas institucional: “Retírate si no querés que tu vida corra peligro”, habría dicho el hombre, según figura en el informe policial.

Aunque no se registraron heridos, los daños materiales fueron considerables: vidrios rotos, blindex destrozados y mobiliario dañado en la zona de recepción y en la guardia.

La denuncia fue radicada en la Comisaría Primera de La Plata y la causa quedó en manos de la Unidad Fiscal de Instrucción N° 9, bajo la carátula de “daños”. El agresor, cuya identidad está bajo investigación, permanecía prófugo hasta este lunes y era “intensamente buscado” por las autoridades judiciales y policiales.