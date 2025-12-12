Jorge Macri relanza la Floralis Genérica y convoca a un festejo abierto

El Jefe de Gobierno, Jorge Macri, destacó la complejidad del proceso y señaló que la obra fue intervenida con métodos propios de la industria aeroespacial para recuperar su brillo y su estructura original, un trabajo que llevó varios meses y distintas etapas técnicas.

El ministro Ignacio Baistrocchi agregó que la jornada será una oportunidad para redescubrir la pieza luego de su traslado por tierra y por río, además de contar con una iluminación especial al cierre del día.

La escultura vuelve a lucirse tras una reparación técnica inédita.

Actividades para toda la familia

El evento Floralis BA contará con ferias, propuestas gastronómicas y música en vivo. Habrá 15 stands de Ferias de la Ciudad con productos variados, desde jugos y arepas hasta paella, tortas y panificados. También participan 5 artistas plásticos coordinados por el muralista Lean Frizzera, que realizarán pinturas en vivo con la técnica alla prima, un estilo que se ejecuta en una sola sesión sobre pintura húmeda.

La grilla musical incluye a Rayo Láser a las 16 h, Chechi de Marcos a las 18 h y Emmanuel Horvilleur a las 20 h, antes de la iluminación de la Floralis a las 21 h, que marcará el cierre de la actividad.

La intervención demandó reconstruir dos pétalos dañados y revisar los sistemas internos de la estructura. En enero de este año, las piezas fueron trasladadas a Baradero para su reparación, en un operativo que implicó cortes, transporte terrestre y navegación fluvial hasta su regreso a la Ciudad. Se utilizaron ensayos no destructivos, modelado 3D y verificaciones de resistencia al viento.

La restauración contó con el apoyo de Naranja X, Axion y Samsung a través del Régimen de Patrocinio, que permite sumar aportes privados a iniciativas culturales y urbanas.