Investigan la muerte de un estudiante tras caer al vacío en la Facultad de Medicina

Según fuentes policiales, el episodio ocurrió por la tarde y fue descubierto por otros alumnos y personal administrativo, quienes alertaron a las autoridades al encontrar al joven gravemente herido en el pulmón de la escalera del subsuelo. De inmediato, intervino personal de la Comisaría Vecinal 2A y del SAME, que trasladó al estudiante de urgencia al Hospital Fernández. A pesar de los esfuerzos médicos, el joven falleció poco después como consecuencia del impacto.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 28, conducida por el fiscal Patricio Lugones, que caratuló el caso como “averiguación de muerte dudosa”. Los investigadores buscan determinar si se trató de un accidente, un hecho autoinfligido o si hubo terceras personas involucradas.

Conmoción

El trágico suceso provocó una fuerte conmoción puertas adentro de la Facultad. A través de un comunicado oficial, la institución expresó “profunda tristeza” por el fallecimiento y extendió sus condolencias a la familia, amigos y compañeros del joven. Además, declaró duelo institucional y anunció que se reforzarán los programas de acompañamiento psicológico y en materia de salud mental para la comunidad educativa.

El fallecimiento del estudiante reavivó el debate sobre la seguridad edilicia y el acompañamiento emocional dentro de los espacios universitarios. Mientras avanza la investigación judicial, la UBA se enfrenta a un desafío que trasciende lo académico: contener el dolor de una comunidad que hoy reclama más cercanía y respuestas.