Investigan la muerte de un estudiante tras caer al vacío en la Facultad de Medicina

Un alumno de 27 años de la carrera de Nutrición falleció tras caer desde un segundo piso en el edificio de la Avenida Paraguay. La Justicia analiza si fue un accidente.
La Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA) fue escenario de una tragedia que conmocionó a la comunidad académica. Este viernes, un estudiante de 27 años de la carrera de Nutrición murió tras caer al vacío desde el segundo piso del edificio ubicado en Recoleta, en la calle Paraguay al 2100.
Según fuentes policiales, el episodio ocurrió por la tarde y fue descubierto por otros alumnos y personal administrativo, quienes alertaron a las autoridades al encontrar al joven gravemente herido en el pulmón de la escalera del subsuelo. De inmediato, intervino personal de la Comisaría Vecinal 2A y del SAME, que trasladó al estudiante de urgencia al Hospital Fernández. A pesar de los esfuerzos médicos, el joven falleció poco después como consecuencia del impacto.
La investigación quedó a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 28, conducida por el fiscal Patricio Lugones, que caratuló el caso como “averiguación de muerte dudosa”. Los investigadores buscan determinar si se trató de un accidente, un hecho autoinfligido o si hubo terceras personas involucradas.
El trágico suceso provocó una fuerte conmoción puertas adentro de la Facultad. A través de un comunicado oficial, la institución expresó “profunda tristeza” por el fallecimiento y extendió sus condolencias a la familia, amigos y compañeros del joven. Además, declaró duelo institucional y anunció que se reforzarán los programas de acompañamiento psicológico y en materia de salud mental para la comunidad educativa.
El fallecimiento del estudiante reavivó el debate sobre la seguridad edilicia y el acompañamiento emocional dentro de los espacios universitarios. Mientras avanza la investigación judicial, la UBA se enfrenta a un desafío que trasciende lo académico: contener el dolor de una comunidad que hoy reclama más cercanía y respuestas.
