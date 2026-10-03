Jorge García Cuerva y la Peregrinación a Luján: "La expresión más grande de fe del pueblo argentino"

El arzobispo de Buenos Aires destacó la cantidad de fieles que participa de la caminata hacia la Basílica. "Este año, la presencia del Papa León XIV en noviembre impulsa a muchos a salir", aseguró.
El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, resaltó este sábado la convocatoria multitudinaria de la Peregrinación a Luján. "Muchas familias, muchas parroquias y mucha gente se largan a caminar, porque es la expresión de fe más grande del pueblo argentino", manifestó desde el Santuario de San Cayetano, en el barrio de Liniers.
En declaraciones televisivas, García Cuerva dejó un mensaje de inclusión para los fieles que se suman en distintos puntos del recorrido hacia la Basílica. "Todos nos sumamos. La Virgen no anda preguntando cuántos kilómetros caminaste, sino que a todos nos ama como hermanos", subrayó.
La Peregrinación a Luján se lleva a cabo días antes de la llegada del Papa León XIV a la Argentina, un punto destacado por el arzobispo porteño. "Este año, la presencia del Santo Padre en noviembre impulsa a muchos a salir, porque creo que todos estamos entusiasmados con su visita", afirmó.
"Todavía no llegó y ya están pasando cosas lindas", sumó.
García Cuerva se refirió también al escenario que encontrará el Santo Padre en el país. "Descubrirá un pueblo esperanzado, con ganas de salir adelante y que no baja los brazos, pero le dice basta a la intolerancia, la discriminación y el rechazo hacia quienes piensan diferente”.
Con una multitud de fieles bajo la lluvia, la 52º edición de la Peregrinación a Luján se lleva a cabo bajo el lema "Madre, en tu abrazo nos reconocemos hermanos". Una vez más, la convocatoria pone el foco en la fe, la solidaridad y el acompañamiento entre quienes comparten los 60 kilómetros del recorrido.
La caminata finalizará este domingo 4 de octubre, a las 7, con la misa central encabezada por García Cuerva frente a la Basílica.
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