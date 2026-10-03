Jorge García Cuerva y la Peregrinación a Luján: "La expresión más grande de fe del pueblo argentino"

García Cuerva se refirió también al escenario que encontrará el Santo Padre en el país. "Descubrirá un pueblo esperanzado, con ganas de salir adelante y que no baja los brazos, pero le dice basta a la intolerancia, la discriminación y el rechazo hacia quienes piensan diferente”.

Con una multitud de fieles bajo la lluvia, la 52º edición de la Peregrinación a Luján se lleva a cabo bajo el lema "Madre, en tu abrazo nos reconocemos hermanos". Una vez más, la convocatoria pone el foco en la fe, la solidaridad y el acompañamiento entre quienes comparten los 60 kilómetros del recorrido.

La caminata finalizará este domingo 4 de octubre, a las 7, con la misa central encabezada por García Cuerva frente a la Basílica.