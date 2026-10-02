García Cuerva advirtió que El Papa encontrará una Argentina "herida" y en crisis

En ese sentido, García Cuerva recordó una conversación con su abuelo para describir la persistencia de la crisis. “Una Argentina que está en crisis hace muchos años. Mi abuelo me decía: «Cuando vos crezcas, seguramente Argentina va a salir adelante». Yo ya crecí y la Argentina sigue en esa situación”, expresó.

No obstante, el arzobispo también destacó la respuesta de la sociedad frente a las dificultades. “Se va a encontrar con argentinos trabajadores que todos los días se levantan, que apuestan por las familias, que apuestan por el sacrificio, que siguen luchando para salir adelante”, afirmó.

La 52ª Peregrinación Juvenil a Luján comenzará este sábado a las 10:00, con la salida de la imagen cabecera de la Virgen desde el Santuario de San Cayetano, en Liniers. Los fieles recorrerán unos 60 kilómetros hasta la Basílica de Nuestra Señora de Luján, donde el domingo se realizará la misa central a las 7.00

La organización prevé la participación de más de un millón de peregrinos y más de 20.000 voluntarios, con coordinación entre la Iglesia y los gobiernos nacionales, provinciales y locales.

La peregrinación también será utilizada para evaluar el operativo previsto para la visita de León XIV. El Pontífice estará en la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre, con actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján. El miércoles 11, durante la última jornada de su estadía, celebrará una misa frente a la Basílica de Luján, para la que las autoridades calculan una convocatoria de entre uno y dos millones de personas. El operativo contempla un corredor de concentración de dos kilómetros y una llegada escalonada de los asistentes.

García Cuerva consideró que la visita papal tendrá un carácter pastoral y que también planteará nuevos desafíos para la Iglesia argentina. “Es una visita pastoral que nos va a dejar tarea para el hogar”, afirmó. La misa de Luján y la peregrinación de octubre serán, en ese marco, parte de las actividades previas a la llegada del Pontífice.