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Jorge Macri defendió la política de desalojos: "Recuperamos un barrio, el orden, y el respecto"

El jefe de Gobiernoformuló estas declaraciones en la zona de Balvanera donde se recuperaron más de un centenar de propiedades que estaban usurpadas

En poco más de dos años, la Ciudad recuperó 780 inmuebles ocupados ilegalmente. Balvanera lidera los operativos y concentra más de 100 intervenciones.

La Ciudad de Buenos Aires profundizó los operativos para recuperar propiedades usurpadas y Balvanera se convirtió en el barrio con mayor cantidad de inmuebles restituidos a sus dueños. Según datos oficiales, en poco más de dos años de gestión ya fueron liberadas 780 propiedades en distintos puntos porteños, con un promedio de una recuperación por cada día hábil.

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Once, Congreso y Abasto concentran la mayor cantidad de inmuebles restituidos.

Once, Congreso y Abasto concentran la mayor cantidad de inmuebles restituidos.

El foco principal de los procedimientos estuvo en zonas de Once, Congreso y Abasto, donde se realizaron más de 100 operativos. Detrás aparecen barrios como La Boca, Constitución, Almagro y Caballito. Desde el Gobierno porteño sostienen que las intervenciones buscan “garantizar el derecho a la propiedad privada”, además de mejorar las condiciones de seguridad y convivencia vecinal.

Inmuebles con riesgo y denuncias vecinales

Muchos de los edificios recuperados presentaban problemas estructurales, conexiones eléctricas clandestinas y situaciones de hacinamiento. En varios casos, además, existían denuncias de vecinos por ruidos, peleas y focos de inseguridad.

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La Ciudad avanza con desalojos de inmuebles tomados en distintos barrios porteños.

La Ciudad avanza con desalojos de inmuebles tomados en distintos barrios porteños.

Uno de los últimos procedimientos se realizó en una propiedad ubicada sobre México al 2100, en Balvanera. El inmueble llevaba 15 años tomado y tenía riesgo de derrumbe. Del operativo participaron efectivos de la Policía de la Ciudad, Bomberos y personal de asistencia social.

Otro caso reciente ocurrió en Pasco al 500, donde una vivienda de dos plantas funcionaba como aguantadero y acumulaba basura y chatarra incluso en la terraza. Según fuentes oficiales, la propiedad había estado ocupada ilegalmente durante 11 años.

El mensaje del Gobierno porteño

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Varias propiedades recuperadas presentaban riesgo estructural y denuncias vecinales.

Varias propiedades recuperadas presentaban riesgo estructural y denuncias vecinales.

El jefe de Gobierno, Jorge Macri, recorrió una de las propiedades recuperadas y defendió la política de desalojos. “Recuperamos un barrio, el orden, el respeto por el trabajo y por la propiedad privada. Recuperamos el derecho a vivir en paz”, afirmó durante una recorrida con vecinos.

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Desde la Ciudad remarcaron además que algunos inmuebles recuperados fueron destinados a nuevos usos. En Balvanera, por ejemplo, el ex hotel “Sol y Luna” fue transformado en un centro de inclusión familiar. En otros casos, los espacios volvieron a utilizarse para actividades comerciales.

Entre los proyectos previstos también figura la construcción de un edificio de departamentos sobre Avenida La Plata al 2200, en un predio que estuvo usurpado durante más de dos décadas. Según se informó, las viviendas estarán destinadas a sectores medios y efectivos de la Policía de la Ciudad.

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