Jorge Macri lidera la reunión de representantes de 20 ciudades iberoamericanas

La Asamblea, que comenzó en la Usina del Arte, está encabezada por el Jefe de Gobierno, Jorge Macri, junto a José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, y la Secretaria General de la UCCI, Almudena Maíllo del Valle. Es el máximo órgano de decisión de la Unión, orientado a renovar autoridades, establecer prioridades estratégicas y consolidar los compromisos de cooperación entre las capitales de la región.

La jornada institucional comenzó ayer en la Casa de Gobierno de la Ciudad, donde Jorge Macri recibió a las delegaciones participantes y encabezó la reunión del Comité Ejecutivo de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI). Se definieron las prioridades de trabajo conjunto para el próximo bienio.

En paralelo, se realizó la reunión de la Vicepresidencia del Cono Sur, encabezada por Buenos Aires junto a Montevideo y Santiago de Chile, para consolidar una agenda compartida orientada al desarrollo sostenible, la innovación urbana y la integración regional. Estas reuniones profundizan los vínculos de cooperación, evalúan los avances de la agenda iberoamericana y definen nuevas líneas de acción conjunta en temas prioritarios como movilidad, desarrollo urbano, innovación y seguridad ciudadana.

“Iberoamérica comparte historia, idioma y desafíos. Pero esta asamblea representa algo más: la decisión de trabajar en red, unir esfuerzos y generar políticas que permitan que nuestras ciudades crezcan con más seguridad, desarrollo e innovación” , destacó el Jefe de Gobierno, Jorge Macri.

En reconocimiento a la importancia de la visita y para reafirmar los lazos políticos, culturales y de cooperación entre las capitales de la región, Macri declaró Huéspedes de Honor de la Ciudad de Buenos Aires a todos los alcaldes presentes, con un reconocimiento especial a José Luis Martínez-Almeida como Visitante Ilustre.

En la bienvenida institucional realizada en el Teatro Colón, un ícono cultural de Buenos Aires con proyección internacional, Jorge Macri recibió a las delegaciones junto a Martínez-Almeida y Almudena Maíllo del Valle. Durante la ceremonia, el alcalde de Madrid le entregó a la Ciudad de Buenos Aires el diploma de la Plaza Mayor de la Cultura Iberoamericana, que reconoce la riqueza cultural porteña y el valor de la cooperación entre ciudades iberoamericanas.

Hoy se realizará además el Foro “Ciudades Iberoamericanas: diálogo, integración y acción por un futuro común”, un espacio de intercambio que convocará a alcaldes, especialistas y referentes regionales de la sociedad civil para compartir experiencias y proyectos vinculados a los grandes desafíos del siglo XXI.

El Foro abordará ejes como innovación, movilidad, seguridad, sostenibilidad y desarrollo urbano, con el objetivo de impulsar políticas públicas que mejoren la gestión de las ciudades y la calidad de vida de sus habitantes. Contará con paneles temáticos en los que participarán alcaldes y expertos, y con la presentación de Greg Clark, urbanista y referente mundial en desarrollo metropolitano y políticas urbanas.

Desde la gestión se impulsa a la Ciudad de Buenos Aires como un referente regional en movilidad, tecnología, seguridad y desarrollo urbano, y como un motor que transforma los desafíos urbanos en oportunidades para toda Iberoamérica.