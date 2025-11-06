Un jubilado le pegó una trompada a una joven que le estacionó el auto en su salida de garaje

El episodio ocurrió el martes por la tarde, sobre Terrada al 2600, y fue registrado por la víctima, que decidió filmar el momento en el que el hombre comenzó a increparla. El video se viralizó en redes y generó fuerte impacto por la violencia de la escena.

“Le dije que iba a llamar a la Policía y me pegó”

Según relató Agustina, todo comenzó cuando escuchó ruidos y vio al vecino golpeando su vehículo. Bajó a pedirle explicaciones y comenzó a grabar. “Le dije que iba a llamar a la Policía y ahí me pegó una piña en la cara con la llave del auto”, contó. El golpe le causó un corte en el labio y una herida en la pera.

En las imágenes se escucha a la joven gritar “¡Me pegó en la boca!”, mientras el hombre la insulta. Un transeúnte intervino para frenar la agresión y evitar que la situación pasara a mayores.

Tras el llamado al 911, intervino la Comisaría Vecinal 11B, que demoró al agresor y solicitó asistencia del SAME. Agustina fue atendida por videollamada médica y recibió un botón antipánico, ya que el hombre vive pared de por medio.

La víctima contó que tiene miedo de salir de su casa. “No sé qué puede pasar si lo vuelvo a cruzar”, dijo. Vecinos aseguraron que el hombre “ya tuvo episodios violentos” y que “se escuchan gritos y golpes” con frecuencia.

La causa quedó caratulada como “lesiones y amenazas” y el acusado fue trasladado al Hospital Álvarez bajo custodia, a la espera de una audiencia judicial.