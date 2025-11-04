María Belén Ludueña será madre por primera vez con Jorge Macri: el emocionante anuncio

“Todo este amor y más es para vos, mi vida. Felices con la noticia de tu llegada. Así te esperamos. Gracias, virgencita, por cumplirnos el deseo y muy agradecida por todos sus rezos y estampitas que me llegan desde hace tiempo”, compartió María Belén, junto a una tierna imagen con Jorge, en sus redes sociales.

Si bien la confirmación oficial se produjo en redes sociales, la noticia fue anticipada minutos antes en televisión, en LAM (América TV). Fue Ángel de Brito quien se refirió al embarazo en formato de enigmático. Y luego, sin dar más más vueltas ni hacer crecer las especulaciones, reveló que la periodista y el jefe de Gobierno Porteño esperan su primer hijo juntos.

Semanas atrás, el conductor mantuvo una charla con la conductora en la que María belén le reconoció que llevaba un embarazo de menos de un mes de gestación, por entonces. El periodista esperó hasta que ella le permitió exponerlo en vivo, algo que efectivamente sucedió en las últimas horas. Porque ahora, Ludueña llegó a las 12 semanas de gestación, los esperados 3 primeros meses.

EL MENSAJE QUE MACRI LE DEDICÓ A LUDUEÑA

"Hoy quiero compartir una de las noticias más lindas de mi vida. Junto a María Belén estamos esperando un hijo...", expresó, Jorge. Luego, el ex Intendente de Vicente López recordó que es padre de "3 maravillosos hijos, que son lo más lindo que me pasó en la vida".

"Y ahora llega esta bendición de un nuevo hijo junto a Belén. Ser padre te cambia todo: es el desafío más lindo, el más profundo, el que te empuja a ser mejor", agregó Macri para, luego remarcar que Ludueña va a ser una gran madre. Felicitaciones...