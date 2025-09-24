Juan Carlos Pagotto: el nombre de la Justicia en el Senado

En enero del 2024 fue designado como presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado y también, de la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo del Congreso Nacional.

Cuando Carolina Losada -senadora por la provincia de Santa Fe- le presentó el proyecto de Ley que penaliza las Falsas Denuncias -que realizó junto a Andrea Guacci-, abrazó la propuesta legislativa como si fuera propia e impulsó su tratamiento para las sesiones ordinarias de este año.

Los niños como botín de guerra

El senador Juan Carlos Pagotto sigue muy de cerca los casos de Falsas Denuncias, las cuestiones de género, destacando su especial preocupación por la utilización de los niños como botín de guerra y por los problemas que genera la mala administración de justicia en nuestro país.

01 - JCP - Los ninos como botin de guerra

FD Los senadores Juan Carlos Pagotto -La Rioja- y Carolina Losada -Santa Fe- junto a la referente contra las Falsas Denuncias Andrea Guacci.

Presunto culpable

En los últimos años se invirtió la carga de prueba por lo que -ante una denuncia de género- el individuo debe demostrar su inocencia ante la Justicia, cuando en realidad es el Estado el que debe probar su culpabilidad. Juan Carlos Panotto destaca la importancia del libro "La lucha por el derecho" de Rudolf von Ihering.

02 - JCP - Presunto culpable

Condena mediática

Otro de los problemas que manifiesta el senador Pagotto es la capacidad de los jueces encargados de impartir justicia en nuestro país, ya que muchos no honran la investidura y abusan de la prisión preventiva o se dejan llevar por "condena mediática o condena paralela".

03 - JCP - Condena Mediatica

image Juan Carlos Pagotto durante las sesiones parlamentarias en el Senado Nacional.

El lenguaje gestual

El caso del médico Pablo Ghisoni que fue encarcelado por la falsa denuncia de su exesposa Andrea Vázquez -Subdirectora del área de Mujeres, Políticas de Género y Diversidades de la Municipalidad de La Matanza, Pcia. de Bs. As.- dejó expuesta la labor de algunos peritos que distan de hacer una tarea responsable de su profesión.

04 - JCP - El lenguaje gestual

Un movimiento que crece

Luego de participar en diversas jornadas y conferencias por varias provincias del país, el senador Juan Carlos Pagotto establece un panorama general del movimiento que combate las Falsas Denuncias en Argentina y también, en el resto de Latinoamérica.

05 - JCP - Un movimiento que crece

en senado copia

No pecar de ingenuos

Después de 53 años de ejercer como abogado, Juan Carlos Pagotto explica claramente, lo que permite la experiencia y el oficio de desempeñar correctamente la profesión, a la hora de detectar las mentiras.

06 - JCP - No pecar de ingenuos

Igualdad de derechos

Ante el auge de las Falsas Denuncias, el senador por la Provincia de La Rioja elabora una análisis sobre los motivos que genera la proliferación de este tipo de actividad delictiva, y los efectos devastadores que generan en los niños.

07 - JCP - Igualdad de derechos

JUSTI Juan Carlos Pagotto presidiendo la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado.

Qué hacer

Con su larga experiencia en el mundo judicial, el senador Juan Carlos Pagotto analiza distintas acciones para tener en cuenta ante la posible recepción de una Falsa Denuncia.

08 - JCP - Que hacer

Elegido como Senador por la provincia de La Rioja en 2023, Juan Carlos Pagotto estudió Derecho en la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y entre 1993 y 1997 se desempeñó como diputado provincial en representación del departamento de Chilecito, ubicado en el Valle Antinaco-Los Colorados y rodeado por los cordones de la sierra de Velasco y la sierra de Famatina.

Hoy, Juan Carlos Pagotto es el nombre de la Justicia en el Senado