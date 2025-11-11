Buenos Aires fue elegida como la ciudad más atractiva del planeta

Organizado por la prestigiosa publicación internacional, el certamen contó con más de 208.000 lectores que emitieron 4,8 millones de votos.

El reconocimiento se fundamentó en la revitalización cultural de “La Reina del Plata”, la energía creativa de sus barrios, el renacimiento de sus salas de tango y el creciente panorama de jóvenes chefs que están redefiniendo la gastronomía argentina.

La Ciudad fue premiada por su autenticidad y su inmensa oferta cultural, con más de 7.000 locales gastronómicos, 287 teatros, 380 librerías y 150 museos.

"Buenos Aires fue distinguida como la ciudad más deseada del mundo en los Wanderlust Reader Travel Awards. La Ciudad obtuvo el primer puesto por primera vez, tras ascender seis posiciones respecto del ranking 2024", destacaron desde las redes oficiales del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Buenos Aires fue distinguida como la ciudad más deseada del mundo en los Wanderlust Reader Travel Awards. La Ciudad obtuvo el primer puesto por primera vez, tras ascender seis posiciones respecto del ranking 2024. — Buenos Aires Ciudad (@gcba) November 10, 2025

Las otras ciudades más votadas

Este logro marca la primera vez que Buenos Aires alcanza esta distinción en la categoría mundial, desplazando a ciudades tradicionales como Tokio (Japón), y Sídney (Australia), que ocuparon respectivamente la plata y el bronce.

Otras dos ciudades de la región que quedaron entre las 10 más votadas son Río de Janeiro (Brasil), en el puesto 8; y Quito (Ecuador) en el noveno lugar.

Según el Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, en 2024 arribaron 2,83 millones de turistas internacionales a la ciudad de Buenos Aires, lo que representa una caída del -1,5 % respecto a 2023.