Nicolás Pauls, un embajador itinerante en busca de la cultura.

Durante los seis capítulos esta primera temporada, recorrerá en profundidad los destinos de Uruguay y Paraguay, mostrando cómo, a pesar de los avances tecnológicos, todavía existen rincones que conservan la esencia primitiva del ser humano, visibilizando regiones que, en muchos casos, han quedado relegadas, buscando transitar por un tiempo su propia historia. Mostrando la identidad, la cultura y la vida de los habitantes de las regiones, pueblos y ciudades que visitó.

Embajadores, destinos para explorar

Nicolás Pauls explica los motivos que lo llevaron a generar -junto a Productora 30 y Amancay Producciones- el programa "Embajadores, destinos para explorar" su nuevo proyecto televisivo que le permitirá mostrar las diferentes riquezas culturales de algunas ciudades de Latinoamérica, más cerca de la gente y sus costumbres.

Imágenes capturadas con motorola edge 60

Los impedidores

Poner un límite a la hora de producir los documentales cuesta más de lo deseado porque, a medida que se avanza en la investigación, crecen las ganas -y la necesidad- de contar más. La lucha contra burócratas y temerosos, que complican la posibilidad de dar a conocer los potenciales culturales de cada zona.

La culpa, el mar y la libertad

En cada experiencia laboral Nicolás Pauls se juega entero, pone cuerpo y alma, lo que también hace que no pueda estar presente todo lo que quisiera con sus hijos Olivia (19), León (15) y Alfonso (5). Sus charlas, enseñar con el ejemplo y la culpa que siente por algo que -quizás- debió haber hecho más con ellos.

Buenos Aires viceversa

El debut cinematográfico de Nicolás Pauls fue hace treinta años, con la película "Buenos Aires viceversa" de Alejandro Agresti, donde fue el responsable de las imágenes que abren el filme. Su nivel de exigencia y autocrítica muchas veces lo perjudicó en su forma de trabajo hasta que finalmente aprendió a verse.

Un ser vivo

Nicolás Pauls sostiene que hay un paralelismo muy claro entre una canción y una obra teatral, explica el porqué de esta teoría y de la importancia del público para terminar de cerrar el círculo que conecta todo. Actualmente el actor protagoniza junto a Gonzalo Heredia, Mey Scápola, Vanesa González, Guillermo Pfening y Laura Cymer, la obra "Coherencia" en el Multiteatro -Av. Corrientes 1283, CABA-.

Atesorar

Escritor de múltiples ideas, notas y canciones, Nicolás Pauls aún conserva los cuadernos con las acotaciones que escribió en la adolescencia, y no duda en abrevar cada vez que lo considera necesario, generándole más de una sorpresa con el sentimiento de sus textos.

Juez y tribunal

Mostrar lo que había escrito, no siempre fue una tarea fácil para Nicolás Pauls, sobre todo en su etapa adolescente, donde debido a su alto nivel de autocrítica anulaba la posibilidad de dar a conocer sus textos y tener la devolución de su familia.

El gran ladrón

Nicolás Pauls acepta el juego y se transforma en "el gran ladrón", para ponerse en la piel de los autores, actores o músicos que, en un momento mágico y particular de sus carreras, generaron esas obras que marcaron su vida y su presente, para siempre.

Enseñanzas de vida

Nicolás Pauls no duda un segundo a la hora de decir qué es el éxito para él, y que les enseña a Olivia, León y Alfonso -sus hijos- lejos del significado que habitualmente se le quiere dar. El temor que -aún hoy- tiene a la hora de encarar un nuevo proyecto teatral.

Proveniente de una familia de artistas, Nicolás es hijo del actor y productor de cine Axel Pauls y de la pintora Marina Guerrero y hermano menor del -también- actor y conductor Gastón. Además tiene dos medio hermanos mayores Cristian -actor y director- y Alan -escritor- y una media hermana menor, Ana -actriz-.

Buscador inquieto de la realidad que no se ve a simple vista, amante de la vida y la naturaleza, explora el mundo exterior con la misma intensidad con la que bucea en el mar de sus pensamientos. Aventurero y audaz, lucha por las causas más nobles, esas que pocas veces salen en los noticieros.

Nicolás Pauls, un embajador itinerante en busca de la cultura.

Agradecimientos: Black Ristretto - Café de Especialidad y Tribu de Jah