La Ciudad refuerza la línea 147 que da más de 10 mil turnos por día en hospitales y CeSAC

La línea de servicios en la que se pueden consultar trámites y hacer reclamos da unos 10 mil turnos de salud por día, y funciona de lunes a viernes de 7 a 22 y los sábados, domingos y feriados de 8 a 14. Los nuevos operadores fueron capacitados en circuitos de derivación, protocolos de atención, gestión de turnos y normativas del sistema público.

La incorporación de este equipo representa un cambio estructural en la forma en que la Ciudad gestiona la atención telefónica sanitaria. Al integrar el 147 dentro de la red de salud pública, se mejora la precisión en las respuestas, se reducen los tiempos de espera y se fortalece la capacidad de acompañamiento a los vecinos.

Los turnos programados en hospitales y CeSAC se sacan mediante BOTI, el Whatsapp de la Ciudad, en el 11-5050-0147, tipeando "turno médico" o llamando al 147, opción 1.

WhatsApp Image 2025-11-19 at 12.09.12 (1)

Compromiso profundo de la Ciudad con la salud pública

“El refuerzo de la línea 147 es una demostración más del compromiso profundo que la Ciudad tiene con la salud pública. Vamos a seguir impulsando un sistema de salud accesible, de calidad y en constante mejora”, dijo el Jefe de Gobierno, Jorge Macri, quien supervisó el trabajo del Call Center que funciona junto al CeSAC 42, en avenida La Plata al 2200, Boedo. Estuvo acompañado por el ministro de Salud, Fernán Quirós. También hay otro centro de atención del 147 en una de las sedes del Ministerio de Salud ubicado en Bolívar 1, en el centro porteño.

El CeSAC presente en toda la Ciudad

El CeSAC 42 atiende de lunes a viernes de 8 a 20 y tiene 13 consultorios con especialidades, además de puestos de odontología, vacunatorio, enfermería, farmacia, áreas administrativas, de personal y de servicios. Trabajan 37 personas y cuatro equipos de salud interdisciplinarios.

Todos los porteños tienen un CeSAC a 15 minutos o menos de sus casas: son 50 en toda la Ciudad. El 85% de las consultas realizadas puede resolverse en un CeSAC, cuyo objetivo es promover el cuidado de la salud, prevenir y rehabilitar luego de enfermedades. Como son centros de atención primaria, descomprimen la demanda en hospitales, donde los pacientes son derivados en caso de necesidad. Quien requiera atención médica por síntomas agudos puede acercarse a un CeSAC y ser atendido por orden de llegada.

“Este 147 renovado está gestionado por un equipo del Ministerio integrado al sistema público de salud. Eso nos permite acompañar mejor a cada vecino y garantizar un servicio accesible, cercano y oportuno. Queremos que todas las personas encuentren en esta línea una vía clara y efectiva para resolver sus necesidades de salud.”, explicó Quirós.

Además, hay 35 obras iniciadas y proyectadas para 2025 por el Gobierno porteño, con una inversión superior a los $76.000 millones prevista para este año. Ya se inauguraron una nueva terapia intensiva en el Hospital Fernández; una nueva guardia y consultorios externos en el Hospital Piñero; una sala de internación para pacientes de salud mental en el Rivadavia; una guardia pediátrica en el Santojanni; tres nuevos Centros de Salud y Acción Comunitaria (CeSAC), el N°49 en Barracas, el N°50 en Villa Devoto y el N°42 en Boedo; y un nuevo edificio del CeSAC N°15 en San Telmo. También se ampliaron los consultorios de cinco CeSACs (N° 36, 1, 41, 40 y 12).

Y se construye un nuevo Centro Regional de Hemoterapia, dos nuevos Centro de Especialidades Médicas de Referencia (CEMAR) en Saavedra y Palermo, junto con nuevos consultorios externos en el Hospital Penna y la ampliación de la guardia en el Pirovano.