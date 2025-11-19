El Papa León XIV afirmó que planea visitar Argentina

“Por supuesto. El año próximo ya iremos programando poco a poco los viajes. Yo encantado de viajar, pero el problema es programar… Quiero ir a México —visitar la Basílica de Guadalupe—, a Perú, a Uruguay, a Argentina y etcétera”, declaró textualmente el Pontífice.

Las palabras del Papa fueron pronunciadas en un breve encuentro informal al salir de la residencia veraniega de Castel Gandolfo, generaron inmediata repercusión en todo el continente. León XIV colocó a la Argentina dentro de la lista de países que desea visitar una vez concluido el Año Jubilar 2025, aunque aclaró que la programación definitiva se realizará “poco a poco” a partir de 2026.

En el mismo diálogo con la prensa, el Santo Padre también confirmó su interés por Oceanía (“Papua Nueva Guinea, Islas Salomón… están pendientes desde hace tiempo”) y por el santuario de Fátima en Portugal.

Hasta el momento, la Santa Sede no ha anunciado ningún viaje oficial a América Latina para 2026. El único itinerario internacional confirmado del Papa León XIV es el próximo viaje a Turquía y Líbano, del 27 de noviembre al 2 de diciembre de 2025.

El encuentro del Papa con Milei en el Vaticano

León XIV y el presidente Javier Milei se reunieron durante 45 minutos a solas en la Biblioteca del Vaticano el 7 de junio último.

En ese encuentro, el Santo Padre le confió al jefe de Estado su anhelo de visitar Argentina. “El papa León XIV le confirmó al presidente de la Nación durante el encuentro que mantuvieron hace unos instantes que visitará la Argentina”, posteó en su momento el por entonces vocero Manuel Adorni en su cuenta de la red social X.

El Vaticano, en un comunicado sobre el encuentro, precisó: "Durante las cordiales conversaciones mantenidas, se reiteró el mutuo aprecio por las sólidas relaciones bilaterales y la voluntad de reforzarlas aún más”.