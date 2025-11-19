Brasil: La historia de la exmodelo que eligió la vida religiosa y se hizo viral

Tras un video grabado en Goiânia, la trayectoria de Kamila Rodrigues Cardoso, hoy hermana Eva, retomó relevancia pública. A los 18 años dejó su carrera para ingresar a la congregación Sancta Dei Genitrix.
El video donde aparece la hermana Eva caminando por Goiânia con artículos religiosos impulsó nuevamente su historia en redes. La joven, oriunda de Minas Gerais, explica que hace unos años dejó su actividad como modelo para sumarse a la congregación Sancta Dei Genitrix, una organización independiente de la Iglesia católica romana.
En su etapa anterior formó parte de concursos de belleza y proyectos vinculados al mundo de la moda. Creía que ese era su rumbo sin embargo atravesó un proceso emocional complejo que la llevó a acercarse a la práctica religiosa y a contemplar la vida consagrada.
La muerte de su padre cuando ella tenía nueve años fue un dolor que la acompañó durante su crecimiento. Con el tiempo comenzó a rezar el rosario y a asistir regularmente a servicios religiosos. En una celebración observó a una monja cuya presencia la inspiró y desde entonces empezó a informarse sobre comunidades religiosas.
Tras un período de reflexión tomó la decisión de ingresar a la congregación, adoptar un nuevo nombre y reorganizar su vida cotidiana en torno a esa elección.
Hoy la hermana Eva utiliza sus redes para compartir actividades de ayuda social y mensajes espirituales. Alcanzó más de 50.000 seguidores en TikTok, donde se convirtió en un referente para quienes consultan sobre vocación religiosa.
La joven cuenta que recibe comentarios afectuosos e incluso propuestas de matrimonio sin embargo afirma que su compromiso espiritual es claro y que su vínculo con Jesús forma parte central de su vida actual.
