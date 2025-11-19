Brasil: La historia de la exmodelo que eligió la vida religiosa y se hizo viral

En su etapa anterior formó parte de concursos de belleza y proyectos vinculados al mundo de la moda. Creía que ese era su rumbo sin embargo atravesó un proceso emocional complejo que la llevó a acercarse a la práctica religiosa y a contemplar la vida consagrada.

foto-de-modelo-a-monja-esta-es-la_48187690_20250626201723 La joven explica cómo un cambio personal la llevó a otra vocación.

La muerte de su padre cuando ella tenía nueve años fue un dolor que la acompañó durante su crecimiento. Con el tiempo comenzó a rezar el rosario y a asistir regularmente a servicios religiosos. En una celebración observó a una monja cuya presencia la inspiró y desde entonces empezó a informarse sobre comunidades religiosas.

Tras un período de reflexión tomó la decisión de ingresar a la congregación, adoptar un nuevo nombre y reorganizar su vida cotidiana en torno a esa elección.

Hoy la hermana Eva utiliza sus redes para compartir actividades de ayuda social y mensajes espirituales. Alcanzó más de 50.000 seguidores en TikTok, donde se convirtió en un referente para quienes consultan sobre vocación religiosa.

La joven cuenta que recibe comentarios afectuosos e incluso propuestas de matrimonio sin embargo afirma que su compromiso espiritual es claro y que su vínculo con Jesús forma parte central de su vida actual.