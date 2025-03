La importancia de desconectar de la rutina para recargar energía / Por Romina Atencio

El miércoles 5 de marzo comenzaron las clases en la provincia de Buenos Aires y, como madre de dos hijos en Primaria, necesitaba desconectar antes de volver a comenzar el ciclo lectivo. Hace tiempo que estaba necesitando gestar un espacio de desconexión para conectar con el ser, por eso este carnaval, junto con un grupo de mujeres ofrecimos un increíble retiro de transformación en Pleno corazón de las sierras.

El objetivo de esta nota no es otro más que compartir la importancia de desconectar de la rutina para recargar energía y aclarar la mente. Me gustaría contarte cuáles fueron las cosas clave que rescaté, para que puedas aplicar en tu día a día y sentirte menos estresada y más en eje.

En estos tiempos que corren, donde la tecnología toma el papel protagónico en nuestras vidas, donde la dopamina es la rectora de nuestras decisiones, donde nos vemos muchas veces atrapados en ciclos destructivos, tales como el estilo de vida de la ciudades que nos obligan a incurrir a veces hasta en deudas económicas, para satisfacer necesidades que no son ni siquiera reales, es importante aprender a distinguir la diferencia entre la necesidad real, y la necesidad impuesta por la cultura.

Muchas veces no es fácil distinguir entre estos dos tipos de necesidades. Las distracciones son tantas, que ni siquiera tenemos tiempo de sentarnos a pensar, si lo que estamos haciendo es lo que realmente queremos hacer. Y por supuesto que nos creemos la obligación, la necesidad, y la falta de tiempo. Cuando te retiras ya sea un retiro holístico de transformación como el que dimos en carnaval, o simplemente a meditar, puedes hacer espacio en tu mente para dar lugar al Alma.

Romina Atencio

M R Romina Atencio.jpg

Herramientas

¿Es posible desconectarse del ruido, las rutinas, la tecnología, las obligaciones, en medio de la ciudad? Si bien no es tan sencillo, la respuesta es sí. El problema con esta desconexión, es que cuando descubras tu verdadera misión, tus verdaderos deseos, tus verdaderas necesidades, y las verdaderas prioridades, posiblemente ya no quieras habitar la ciudad. O por lo menos eso es lo que me está pasando a mí. Volviendo a las herramientas que te prometí, te dejo a continuación la que yo creo que son más importantes y cómo podés hacer para ponerlas en práctica hoy mismo.

1. Meditar: la meditación es una poderosísima herramienta que nos ayuda a calmar la mente, disminuir el ruido mental, llevando a un automática disminución del estrés y la ansiedad. No todos nacemos sabiendo meditar, pero esto se aprende de forma muy fácil. Si te gustaría aprender te invito a que me escribas para concretar una sesión privada, y ver cómo podemos hacer para adaptar esta herramienta a tus necesidades.

2. Rutina de conexión con el cuerpo: recomiendo rutinas al iniciar el día sencillas y no agotadoras, como por ejemplo, una mini rutina de yoga. No hace falta que seas experto, podés buscar en Internet los saludos al sol por ejemplo, que son fáciles aptos para todos los niveles, y nos ayudan a conectar con la energía del inicio del día. Además, este ciclo de saludos al sol, ayuda a dar movilidad a nuestras articulaciones y músculos de forma suave y armónica, sin mucho esfuerzo, para arrancar el día con mayor flexibilidad. Esto va hacer que sienta seguramente, menores dolores lumbares, en todas las articulaciones, e incluso las cervicales.

3. Alimentación saludable y acorde a cada época del año: en verano no se come lo mismo que invierno. En verano se recomienda comer comidas liviana y fresca fría. Recomiendo ensaladas sobre todo. Invierno si es la época, de los guisos, de las preparaciones elaboradas, que traen mayor calor al cuerpo. Más allá de la época del año, siempre recomiendo eliminar los Ultra procesados (es decir todo aquello que viene en paquete y es comprado en supermercado). Recomiendo las compras locales, es decir Verduleria, Dietética, Carnicería, Pescadería, etc. Es importante tener en cuenta, que la incorporación de frutas y verduras es fundamental para una buena salud.

4. Aire libre y naturaleza: si estás en una ciudad y pensás que no es posible hacer contacto con la tierra, estás equivocado. Es una cuestión de decisión. Seguramente en el radio de las cinco cuadras a la redonda de tu casa, tengas alguna plaza o espacio verde en el que puedas todos los días al menos media hora disfrutar del contacto con la tierra. Tomar sol en horarios adecuados todos los días nos otorga la importantísima vitamina D. Además, la luz solar y el verde de la naturaleza ayudan a disminuir y alivianar los estados depresivos de forma natural.

Por ahora, te voy a dejar estas herramientas que tenés al alcance de la mano. Siempre insisto en incorporarlas, en no quedarte con el relato. No creas nada de lo que yo te digo. Probalo en vos. Anímate a experimentar este nuevo estilo de vida saludable, que te va a ayudar a vivir mucho mejor. Hasta el próximo domingo