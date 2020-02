¿Qué pasó ahora en esta inestable Argentina? Como contracara del patético procedimiento que le realizaron en Misiones a una abuela de 74 años que cultivaba su propia planta de cannabis para aliviar dolores, el Juzgado Federal N° 3 de Mar del Plata sobreseyó a Ivana Martínez, la mamá que ingresó semillas de marihuana para hacerle aceite a su hijita Juana de 7 años, diagnosticada con Trastorno de Espectro Autista (TEA).

Ivana había encargado vía internet semillas de marihuana desde España, pero el paquete fue incautado en la Oficina de Encomiendas Postales de la Aduana Mar del Plata, y luego, la AFIP la denunció. Tras unos meses de incertidumbre, el Juzgado Federal de Mar del Plata finalmente decidió liberar de culpa y cargo a la mamá marplatense.

“Ha existido un exceso en el ejercicio de un derecho (o deber legal de obrar), por cuanto a partir de la patología de su hija y la prescripción médica recibida de un médico de un hospital público, dirigió su conducta inicialmente en busca de una mejora del tratamiento médico que derivó en un aporte en un contrabando prohibido”, señaló el Titular del Juzgado, Santiago Inchausti. Esta resolución que reconoce el derecho a la salud, marcó un nuevo precedente en la Argentina.

"Quiero cultivar tranquila para mi hija"

Para tranquilidad de la familia Martínez, esta causa prohibicionista tuvo un desenlace justo y lógico. Pero sin una ley que contemple el autocultivo medicinal, estas historias de persecución y criminalización seguirán apareciendo porque ningún padre o madre que necesite aceite para su hijo -por la patología que sea- dejará de cultivar cannabis.

"Este final de la causa me puso muy contenta, pero tengo contradicciones. Aunque el caso marcó precedente, creo que si me hubieran devuelto las semillas hubiese marcado un real precedente. El estado me estaba juzgando, y ¿qué está haciendo por mi hija? Si no hace nada, ¿qué quieren que haga? El estado saca una ley (27350) que restringe, que marca unas pocas enfermedades, pero también hay informes sobre TEA y no fueron tenidos en cuenta", remarcó Ivana Martínez, en diálogo exclusivo con Diario Popular.

Y se refirió a la desprotección de la ley: "A mí esta ley 27350 sin autocultivo no me sirve de nada porque es medias. No puedo cultivar, quiero cultivar tranquila para mi hija. Necesitamos el autocultivo. Faltan años para que INTA y CONICET cultiven, investiguen y hagan aceite. Encima después hay que probar si sirve o no sirve. Entonces, ¿qué hago durante todo ese tiempo?".

La decisión de la mamá de Juanita es una sola: "Yo voy a seguir cultivando. Quizá cultivaré con miedo, pero no puedo depender de otra mamá que me brinde aceite. Gracias a Dios existe muchos cultivadores colaboran, pero lo tengo que hacer yo. Cuando no tenía ni la mas pálida idea de este tema me quisieron vender un gotero por ¡3 mil pesos! Por eso al estado le pediría que cada persona pueda tener de plantas, que regule. Yo quiero poder cultivar la medicina de mi hija, y que cualquiera lo pueda hacer".

Gracias a la Agrupación Marplatense de Cannabicultores, Ivana Martínez conoció los beneficios de la marihuana medicinal. Hoy su hija Juanita ya lleva 3 años y medio consumiendo aceite para combatir el Transtorno de Espectro Autista (TEA). ¿Y hubo cambios? Más que notables y positivos, según contó la mamá de Juana.

"En Agrupación Marplatense de Cannabicultores escuché experiencias de diferentes madres, hasta que un día una mamá me dio una jeringa con aceite para probar con mi hija y fue muy importante. Después de darle aceite en la primera noche, al otro día la vi sonreír y cambió todo. En estos tres años y pico, Juana pasó a ser muy flexible en su personalidad, es más sociable. Tuvo cambios en el humor, en la comprensión, y en el habla. Entiende y acepta mejor las cosas".

Juana tiene 7 años y consume aceite hace 3 años para combatir el Trastorno de Espectro Autista

"Pedimos un DNU que nos proteja de forma urgente"

"Las semillas es la única forma de conseguir el aceite específico que nosotros necesitamos para nuestros hijos. Como es completamente ilegal, la única forma era comprarla en el exterior y no tenemos por qué pasar por esta situación. Es más de lo mismo, por eso estamos pidiendo un DNU que nos proteja de forma urgente", comentó Mariana Ríos, integrante de Procannt (Profesionales de la Salud por el Cannabis Terapéutico), en diálogo con Popular.

Y agregó: "Esto no puede seguir ocurriendo. Tenemos una mamá pasando un proceso judicial, que tuvo que pagar abogados, tuvo que dejar a su hija enferma para responderle a la justicia por qué quería estas semillas específicas. Encima secuestraron las semillas y no las devolvieron, queremos que la devuelvan. Primero exigimos el autocultivo en la regulación nueva de esta ley, que está bastante difícil. Si no sale el autocultivo, que no se regule esa ley porque la ley la van a regular para el comercio. Yo quiero el cultivo, que me aseguren que voy a poder cultivar la medicina de mi hijo, que es la única que le hace bien. No tengo posibilidad de ir a comprarla a la farmacia y andá a saber cuándo va a pasar eso".

