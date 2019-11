Es el caso del Club Beromama de González Catán, que se prepara para recibir una nueva boleta por el consumo eléctrico cercana a los 35 mil pesos, cuando en marzo ascendió a 19 mil pesos, sin que haya incrementado el consumo.

En diálogo con este medio, el presidente de la institución, Gervasio Andrés Egaña, señaló que "no sé que va a pasar, no la vamos a poder pagar, seguramente realizaremos un reclamo al gobierno nacional, ya que por ley tendríamos que tener un reintegro, pero esa medida no se está aplicando".

El Club Beromama -que tiene su sede en Equiza (ex Cuyo) 7010 en el barrio Los Ceibos de Catán desde 1985- cuenta con 600 socios, pero solamente entre un 35 y un 40 por ciento están pagando la cuota de 400 pesos. Se practica rugby y hockey.

Colaboración con la comunidad

Es una asociación civil sin fines de lucro, en la que dos colegios realizan sus clases de educación física, le ha abierto las puertas a la organización no gubernamental Habitat, que construye viviendas, para tener un lugar de logística, y también a los operativos de castración que realiza el municipio. Además, firmó un convenio con el Hospital Garrahan para donar sangre.

Desarrollar todas sus actividades se hace cuesta arriba ante el constante incremento del valor de los servicios. Egaña señaló que la boleta de luz ascendió "a 19 mil pesos en marzo, 23 mil en abril, 27 mil en mayo, 29 mil en julio, 30 mil en agosto y 32 mil en octubre. Nos asociamos a Clubes Argentinos, después de cumplir un montón de requisitos, porque por ley nos corresponde un reintegro del 40 por ciento, pero hasta el momento no hemos podido acceder a ese beneficio. La factura hay que cargarla en una página, pero la misma no funciona, y en la línea telefónica no hay nadie que responda".

Explicó a continuación que "usamos la luz para los entrenamientos, que se realizan en horario nocturno, ya que la mayoría estudia y trabaja. Gracias a un subsidio del municipio, reemplazamos los 4 reflectores de mercurio por led, sino el gasto sería aún mayor", aseguró.

El gas es a través de tubos "que ya no recuerdo cuanto aumentaron", se sinceró el titular del Club Beromama, apuntando que "se utiliza para suministrar agua caliente a los vestuarios, pero solo en los partidos de los fines de semana; en los entrenamientos que se realizan de lunes a viernes se bañan con agua fría".

Indicó luego que "llevo 10 años como presidente, y estas dificultades generan mucho stress. No nos podemos concentrarnos en crecer, necesitamos un preparador físico para las chicas de hockey y un gimnasio para el equipo de rugby, pero cómo pensar en eso si no podemos pagar la luz".