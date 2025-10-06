La primera superluna del año brilla esta noche: cómo y dónde verla

La primera superluna de 2025 será visible desde Sudamérica entre la noche de este lunes y la madrugada del martes, ofreciendo un espectáculo sorprendente a simple vista.
La superluna iluminará el cielo este lunes por la noche, o bien por la madrugada del martes, dependiendo de la ubicación del observador. El fenómeno podrá apreciarse con el cielo despejado sin necesidad de telescopios, según la NASA.
En ciudades como Buenos Aires, Lima, Santiago de Chile y Bogotá, la luna se verá entre las 22:48 del lunes y las 00:48 del martes. La diferencia se nota sobre todo en la primera hora de observación, que es cuando la luna se percibe más cercana al horizonte.
Una superluna ocurre cuando la fase de luna llena coincide con el perigeo, el punto de la órbita donde la luna está más cerca de la Tierra. Esto provoca que la luna se vea hasta un 14 % más grande y un 30 % más brillante que en su fase normal.
Para esta ocasión, la luna pasará a unos 361.459 kilómetros de nuestro planeta. No es un fenómeno cotidiano: solo se da tres o cuatro veces al año. Las próximas superlunas de 2025 están previstas para 5 de noviembre y 4 de diciembre.
El calendario astronómico continúa con otros eventos destacados: en 2026 habrá dos eclipses lunares. Uno total en marzo, visible en gran parte de América del Norte, Asia y Australia, y otro parcial en agosto, que se podrá observar en América, África y Europa.
Ver una superluna es un espectáculo sencillo pero impactante, ideal para quienes disfrutan mirar el cielo y conectar con la astronomía sin equipamiento especial. Solo hace falta un cielo despejado y un poco de paciencia.
