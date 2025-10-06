La primera superluna del año brilla esta noche: cómo y dónde verla

En ciudades como Buenos Aires, Lima, Santiago de Chile y Bogotá, la luna se verá entre las 22:48 del lunes y las 00:48 del martes. La diferencia se nota sobre todo en la primera hora de observación, que es cuando la luna se percibe más cercana al horizonte.

Superluna EFE

Qué es una superluna

Una superluna ocurre cuando la fase de luna llena coincide con el perigeo, el punto de la órbita donde la luna está más cerca de la Tierra. Esto provoca que la luna se vea hasta un 14 % más grande y un 30 % más brillante que en su fase normal.

Para esta ocasión, la luna pasará a unos 361.459 kilómetros de nuestro planeta. No es un fenómeno cotidiano: solo se da tres o cuatro veces al año. Las próximas superlunas de 2025 están previstas para 5 de noviembre y 4 de diciembre.

Más allá de la superluna

El calendario astronómico continúa con otros eventos destacados: en 2026 habrá dos eclipses lunares. Uno total en marzo, visible en gran parte de América del Norte, Asia y Australia, y otro parcial en agosto, que se podrá observar en América, África y Europa.

Ver una superluna es un espectáculo sencillo pero impactante, ideal para quienes disfrutan mirar el cielo y conectar con la astronomía sin equipamiento especial. Solo hace falta un cielo despejado y un poco de paciencia.