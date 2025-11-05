Superluna más grande de 2025: horario y claves para verla en Argentina

Si bien el punto máximo de cercanía (perigeo) ocurrió durante la mañana, el mejor momento para disfrutarla en su plenitud será al caer la tarde.

¿Cuándo ver mejor la Superluna en Argentina?

Aunque el pico técnico fue a las 10:19 (hora de Argentina), la visión más espectacular, donde la Luna se verá más grande debido a la "ilusión lunar" (cuando está baja en el horizonte), será al anochecer de este miércoles y durante las primeras horas de la noche.

Momento Ideal: Justo después de la puesta del Sol y durante la noche.

En Argentina: Se espera que la visibilidad óptima, con su máximo brillo, se dé aproximadamente entre las 22:00 y las 23:00 horas.

Consejos para Disfrutar el Espectáculo

Para aprovechar al máximo este fenómeno, también conocido como la Superluna del Castor, ten en cuenta estas recomendaciones:

Mira hacia el horizonte: Ubícate en un lugar con vistas despejadas hacia el este al atardecer, ya que la Luna estará saliendo.

Busca la oscuridad: Aléjate de las grandes fuentes de contaminación lumínica urbana. Cuanto más oscuro el cielo, más impresionante será la vista.

Doble Show: Esta Superluna coincide con la lluvia de meteoros Táuridas del Sur, ¡así que tendrás una noche doblemente mágica en el cielo!

No necesitarás telescopios ni equipos especiales; bastará con un cielo despejado para ver nuestro satélite natural ligeramente más grande y mucho más brillante de lo habitual.