Piden la destitución de Julieta Makintach: cuándo se conocerá el fallo

El jury terminó con las últimas palabras de la propia Makintach, quien negó las acusaciones y reiteró que ella había sido convocada para hablar en un reportaje.

“Hace cinco meses que no puedo hablar, todos hablan por mí, me atribuyen cosas, y yo no puedo. Se ha dicho tanto de mi persona y me han difamado tanto durante tanto tiempo. Los ataques fueron para todos lados”, expresó.

Luego continuó: “Nunca en mi relato cambié una palabra de lo que dije. Mi pregunta es ¿de verdad creen en lo que están diciendo? ¿De verdad el fiscal cree que había plata, interés?“. Y concluyó: “Ojalá me crean porque yo no mentí”.

Qué dijo la fiscal de la causa

La fiscal Analía Duarte formuló el pedido ante el Jurado de Enjuiciamiento por considerar que la magistrada "mintió, presionó y abusó del poder".

Según la representante de la Procuración General de la provincia de Buenos Aires, en el transcurso del juicio político se constataron "todas las acusaciones".

Makintach "utilizó recursos del Estado" para impulsar "un proyecto en provecho propio y en perjuicio de la Justicia", agregó Duarte. A la magistrada se la acusa de haber participado sin autorización del documental “Justicia Divina” en medio de las audiencias.

En este sentido, la fiscal Duarte, que encabezó la acusación durante el proceso, aseguró este jueves que quedó probado que la jueza cometió serias irregularidades en dicho debate.

Por este motivo, solicitó su destitución y le adjudicó haber cometido 7 infracciones a la Ley de Magistrados de la Provincia de Buenos Aires y tres delitos del Código Penal: malversación de fondos (248), incumplimiento de los deberes de funcionario público (157) y violación de secreto (260).