La vacuna contra el herpes zóster podría prevenir y ralentizar la demencia en personas+60

El estudio examinó los historiales de más de 280.000 personas de entre 71 y 88 años que no presentaban demencia al inicio del programa de vacunación. Ahora, se divulgó un seguimiento del trabajo en la revista Cell.

Los investigadores centraron su análisis en quienes se encontraban justo en el umbral de elegibilidad: aquellos que cumplieron 80 años la semana anterior al 1 de septiembre de 2013, fecha de inicio del programa, y quienes los cumplieron la semana posterior. Esta diferencia mínima de edad determinó el acceso a la vacuna, ya que solo quienes tenían 79 años en esa fecha podían recibirla durante un año, mientras que quienes ya habían cumplido 80 quedaban excluidos de forma permanente.

Durante los siete años posteriores, los resultados mostraron que quienes recibieron la vacuna contra el herpes zóster presentaron un 20% menos de probabilidades de desarrollar demencia en comparación con quienes no la recibieron. Este efecto se mantuvo constante incluso tras analizar los datos desde diferentes ángulos, como el rango de edad o las causas de muerte atribuidas a la demencia. Geldsetzer subrayó a Stanford Medicine: “La señal en nuestros datos era tan fuerte, tan clara y tan persistente”.

El artículo señaló que también podrían ser beneficiarios quienes ya fueron diagnosticado con la enfermedad, dado que estos pacientes tendrían menos posibilidad de morir por esta causa. Solo la mitad de los 7.049 de pacientes murieron a causa de de demencia pero solo el 30% se encontraban con la vacuna aplicada.