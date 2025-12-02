Se disfrazaba de su madre muerta para cobrar la pensión

Los hechos ocurrieron en la localidad de Borgo Virgilio, en la provincia de Mantua (norte de Italia), y se desucbieron el pasado 11 de noviembre, aunque la información trascendió ahora a los medios locales italianos.

Aquel día un hombre de 57 años y enfermero de profesión acudió al ayuntamiento de la localidad vestido de mujer, maquillado, uñas pintadas, collar de perlas y pendientes en las orejas. El sujeto habría intentado suplantar a Graziella Dall’Oglio, su madre de 82 años que había muerto hace aproximadamente tres años. Su cuerpo fue hallado momificado en la vivienda familiar.

Un agente gubernamental, según medios locales, notó rasgos masculinos, que incluían una voz baja o masculina, un cuello demasiado robusto y vello oscuro en la nuca, manos y barbilla. Tras la denuncia y una comparación de fotografías que determinó el intento de estafa.

Ante la escena, los funcionarios municipales desconfiaron y llamaron a la policía, que constató que no solo se trataba de un hombre sino que era el hijo de la mujer que estaba interpretando.

Acto seguido, los agentes se personaron en su casa y encontraron el cadáver de la madre, que había ocultado durante tres años presuntamente para seguir cobrando su pensión, según las misma fuentes.

El periódico ‘Il Corriere della Sera’ ha publicado este lunes la fotografía de carné que el hombre se hizo vestido supuestamente de su madre para tratar de seguir cobrando su pensión.

Los agentes denunciaron al presunto impostor por los delitos de ocultación de cadáver, sustitución de persona, estafa a la Seguridad Social y falsedad documental.